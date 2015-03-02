Город хочет исключить доходы топ-менеджеров при расчете средней зарплаты

Фото:ТАСС/ Даниил Колодин

Москва хочет исключить самые низкие и самые высокие доходы при расчете средней заработной платы в столице. Как рассказал М24.ru заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, в столице сосредоточены крупные банки, корпорации федерального уровня, где топ-менеджмент получает очень высокие заработные платы. В итоге, средние показатели рассчитываются не вполне объективно. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил М24.ru, что этот вопрос необходимо обсудить на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также в парламенте. Напомним, что средняя зарплата в столице в прошлом году составила почти 60 тысяч рублей. Этот показатель высчитывается для измерения качества жизни людей. Он также влияет на индексацию окладов бюджетников.

Как пояснил Печатников, 60 тысяч рублей - "это средняя температура по больнице". Если убрать миллионные зарплаты топ-менеджеров, то расчет будет объективнее. Печатников отметил, что вопрос важен для города. “Это нужно, чтобы не складывалось впечатление о Москве, как о городе жирующих людей, которым здесь деньги девать некуда”, - заявил заммэра.

По словам чиновника, для подсчета средней заработной платы надо не учитывать самый верхний, а также самый нижний уровни заработка. Это позволит избежать как завышения, так и занижения средней зарплаты. "Так подсчет будет объективным”, - подчеркнул Печатников.

По словам чиновника, определять методику подсчета могут только федеральные власти. По его словам, важно, чтобы инициатором обсуждения этого вопроса на уровне страны стали профсоюзы.

Подсчетом среднемесячной заработной платы занимается Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Сумма формируется на основе сведений, которые в Росстат предоставляют организации всех видов экономической деятельности и всех форм собственности. Этот показатель рассчитывается так: сумма фонда начисленной заработной платы всех работников делится на число сотрудников, которые числятся в штате. В Москве за январь-ноябрь 2014 года средняя зарплата составила 59 тысячи 337 рублей. Для сравнения, в 2013 году она была порядка 55 тысяч рублей, в 2012 - около 46 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата нужна для определения качества жизни в каждом регионе. Кроме того, на основе этой суммы корректируется оплата труда бюджетников. Напомним, согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к 2018 году в каждом регионе зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна быть повышена до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.



Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает правильной идею Москвы по поводу исключения максимальных и минимальных доходов из расчета средней заработной платы по регионам. “Можно при публикации статистики учитывать оба варианта: как с зарплатными максимумами и минимумами, так и без них, - рассказал Рязанский. - Это покажет, как оплачивается труд основной части населения. При новом расчете уровень средней зарплаты может снизиться на 30%”.

Сенатор готов вынести этот вопрос на обсуждение российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также в верхней и нижней палатах парламента.

Руководитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты РФ Мария Ушакова пояснила, что за методику подсчета средней заработной платы отвечает Росстат. Однако в этой службе не смогли оперативно прокомментировать предложение московских властей.

Зампред Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов рассказал, что федерация полгода назад начала заниматься вопросом изменения методики расчета средней зарплаты. “Мы считаем, что можно учитывать более точно среднемесячную заработную плату, если ввести в расчет понижающий коэффициент в размере 0,93%”. В этом случае средняя зарплата в Москве в 2014 году составила бы 59 тысяч 337 рублей, а 55 тысяч 183 рубля.

Чиннов отметил, что это предложение было направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в октябре 2014 года. "Положительного отклика наши предложения пока не получили", - сказал он.

Завкафедро­й социальной­ статистики­ и демографии РГСУ Ольга Воробьева рассказала, что данные о среднемесячной заработной плате используются для характеристики уровня жизни в регионе. Также их сравнивают с прожиточным минимумом. В прошлом году в Москве он составлял для трудоспособного населения - 13,8 тысяч рублей, для пенсионеров - 8,5 тысяч рублей. “Чем больше разрыв между прожиточным минимум и средней зарплатой, тем лучше качество жизни в регионе”, - пояснила Воробьева. По мнению эксперта, если идея о корректировке подсчета средней зарплаты будет одобрена и принята, то статистика станет “чище”.

