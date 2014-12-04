Рабочий погиб после падения в здании в центре Москвы

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Рабочий погиб после падения с высоты в центре столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в 5.30 утра. Рабочий упал с высоты около 10 метров в реконструируемом здании генштаба министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. От полученных травм он скончался на месте.

Напомним, в ночь на 2 декабря в здании генштаба Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Также сообщалось, что на территории генштаба произошло падение строительной люльки с двумя рабочими.

Отметим, на прошлой неделе монтажник упал с большой высоты в выставочном комплексе "Экспоцентр".

Его госпитализировали с множественными переломами. Инцидент произошел во время подготовки к предстоящей выставке.