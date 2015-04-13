Фото: ТАСС

23 и 24 мая в столице пройдет Кубок Кремля по пятиборью. В соревнованиях примут участие по 24 лучших пятиборца планеты среди мужчин и женщин.

Турнир проводится в Москве уже в пятый раз. В этом году было прислано рекордное количество заявок, побит рекорд прошлого и 2013 годов.

Финальные виды программы – верховая езда и бег со стрельбой - пройдут на конно-спортивной базе ЦСКА.

По традиции, помимо медалей и призовых, лучшие российские участники турнира будут награждены Кубком Павла Леднева.

Отметим, что в рамках пятиборья спортсмены соревнуются в плавании, конкуре, фехтовании, беге и стрельбе. За выступление в каждом из видов начисляется определенное количество очков. Победителем считается атлет, набравший наибольшее количество баллов среди всех участников.