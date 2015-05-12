На Октябрьской железной дороге восстановили поврежденные пути

На Октябрьской железной дороге устранены последствия аварии

Ремонтная бригада восстановила пути на Октябрьской железной дороге, поврежденные поездом, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Тверской области.

Всего к восстановительным работам были привлечены 33 человека и четыре единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.

Напомним, вечером 11 мая в Тверской области сошел с рельс вагон поезда, из-за аварии отменили все электрички на Москву.

Рабочим нужно было заменить четыре метра полотна, электровоз, ставший причиной аварии, отбуксировали в ремонтное депо.