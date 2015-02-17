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17 февраля, 18:02

Лекция онлайн: Сергей Коновалов о Южной Корее и Японском море

путешествия Южная Корея Культурный центр ЗИЛ Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru Улетные лекции Сергей Коновалов

Фото: ТАСС: Артем Геодакян

В Культурном центре ЗИЛ продолжается цикл "Улетных лекций", в ходе которых опытные путешественники рассказывают об удивительных уголках планеты. Тема очередной лекции - "Южная Корея: вечер в Стране утренней свежести".

Путешественник Сергей Коновалов расскажет, существует ли на самом деле Японское море, как попасть из Северной Кореи в Южную, как узнать свой возраст по-корейски и о многом другом.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30.

  • Когда смотреть: 20 февраля, 19.30
  • Что: рассказ путешественника о Южной Корее
  • Кто: Сергей Коновалов
  • Кому смотреть: всем любителям путешествий
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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