Лекция онлайн: Сергей Коновалов о Южной Корее и Японском море

Фото: ТАСС: Артем Геодакян

В Культурном центре ЗИЛ продолжается цикл "Улетных лекций", в ходе которых опытные путешественники рассказывают об удивительных уголках планеты. Тема очередной лекции - "Южная Корея: вечер в Стране утренней свежести".

Путешественник Сергей Коновалов расскажет, существует ли на самом деле Японское море, как попасть из Северной Кореи в Южную, как узнать свой возраст по-корейски и о многом другом.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30.