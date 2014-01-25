Для оставшихся без тепла жителей Лыткарино открыли пункты обогрева

Соцработники помогают оставшимся без тепла в Подмосковье

Для жителей подмоскового Лыткарино, оставшихся без тепла из-за аварии, открыли пять пунктов временного размещения. Об этом сообщается на сайте областного МЧС.

Граждан разместили по адресам: школа №3, улица Октябрьская, дом 17; спорткомплекс "Кристалл", проспект Шестакова, дом 14, строение 2; музыкальная школа, улица Сафонова, дом 2А; колледж "МОКТЭК", улица Сафонова, дом 1; ДК "Центр Молодежи", улица парковая, дом 16.

Днем 25 января в Лыткарино из-за прорыва трубы в котельной№1 без тепла остались 189 домов, в которых проживает около 35 тысяч человек. Также отопление отсутствует в 6 школах, 11 детских садах и одном колледже.

Министр соцзащиты населения Московской области Ольга Забралова заявила, что соцработники готовы оказать помощь все нуждающимся, также они обзванивают пожилых людей, находящихся на соцобслуживании.

На месте ЧП начаты ремонтные работы. Теплоснабжение планируют восстановить к 18.00-19.00 25 января.