В Европе появились комнаты гнева

Фото: ТАСС/Вячеслав Никулин

В европейских городах набирают популярность комнаты для выплеска негативных эмоций. За небольшую плату посетителям выдают каску, бейсбольную биту, молоток и запускают в помещение, которое можно полностью разгромить. Друзья могут наблюдать за происходящим через окна. Подавляющее большинство посетителей – женщины в возрасте от 18 до 40 лет.

Психолог Александр Кичаев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему женщины больше подвержены этому чувству и как с ним справляться.

"Гнев – это психологическая защита, защитная агрессия. Если человек кого-то или что-то теряет, он на это реагирует в зависимости от привычек, от того какая у него психика – устойчивая или неустойчивая, и насколько это значимо для него. Самая неудобная реакция для него и окружающих – это гнев. Например, он теряет деньги, имущество, достоинство, перспективы. Гнев не контролируем, если нет привычки его обуздывать. При этом женщины более эмоциональны, чем мужчины", – сказал он.

Психолог - о том, как справиться с гневом

По словам эксперта, с гневом можно справиться с помощью специальных психологических и физических упражнений.

"Первое – техника приподнимания себя над ситуацией. Нужно посмотреть на это, как будто вы витаете на высоте птичьего полета и видите все, что происходит как нечто мелкое. Например, мужчина, который обидел, не монстр, а неудачник и его самого нужно пожалеть. Также можно работать с дыханием. Гнев – это переход дыхания из нижнего в верхнее. Нужно перехватить это дыхание, замедлить темп и углубить. Также на выдохе нужно расслаблять руки, ноги и челюсти", – добавил он.

Отметим, 78 процентов российских граждан живет в состоянии затяжного психоэмоционального стресса и страдает синдромом эмоционального выгорания. Синдрому выгорания подвержены все категории руководителей, полицейских, судей, учителей, врачей, психологов, социальных работников, спасателей, продавцов. В зависимости от конкретной профессиональной деятельности, типа личности, объективных возможностей психологической адаптации к реальным ситуациям он встречается у этих категорий в 30–90 процентах случаев.

При этом, затяжной психоэмоциональный стресс на работе приводит к развитию серьезных заболеваний, включая четыре ведущих причины смертности – инфаркт миокарда, рак, инсульт и сахарный диабет. Для того, чтобы отвлечься от неприятностей на работе, большинство москвичей прибегают к музыке, фильмам, книгам, а также занятиям любимым хобби, компьютерным играм и посещениям церкви.