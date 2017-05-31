Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 18:21

События

"Москва онлайн" покажет танцевальный перформанс Roman photo

3 июня в Манеже состоится перформанс, придуманный французским хореографом Борисом Шармацом Roman photo. Впервые произведение будет поставлено и исполнено российскими танцовщиками под руководством хореографа Ольги Духовной. Именно ей Борис доверил адаптацию своего творения в России. Это совместный проект Объединения Манеж и СОТА – образовательная программа в области современного танца и перформанса.

В основу постановки лег текст книги Дэвида Вогана "Мерс Каннингем: 50 лет", посвященной одному из самых значимых хореографов ХХ века. На страницах размещены фотографии танцевальных спектаклей мастера. Своей постановкой Борис Шармац, словно, предложил артистам "оживить историю", воплотить и даже станцевать фотографии из книги.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 3 июня в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
прямые трансляции Москва онлайн ЦВЗ Манеж Москва онлайн: танцевальные перформансы смотреть онлайн на m24.ru

