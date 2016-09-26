Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 12:23

События

M24.ru покажет пресс-конференцию о подготовке к фестивалю "Казачья станица"

27 сентября в 11:00 на этой странице начнется прямая трансляция пресс-конференция руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимира Черникова. Речь пойдет о подготовке к VI Международному фестивалю "Казачья станица "Москва"" и сюрпризах, которые ждут зрителей в этом году. Мероприятие пройдет в Информационном центре правительства Москвы. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

