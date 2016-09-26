M24.ru покажет пресс-конференцию о подготовке к фестивалю "Казачья станица"

27 сентября в 11:00 на этой странице начнется прямая трансляция пресс-конференция руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимира Черникова. Речь пойдет о подготовке к VI Международному фестивалю "Казачья станица "Москва"" и сюрпризах, которые ждут зрителей в этом году. Мероприятие пройдет в Информационном центре правительства Москвы. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки
13:26
Движение перекрыто на Большом Каменном мосту и Можайском шоссе
13:15
Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за аварии
13:12
Около 10 млн человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня
13:00
Экс-лидер основанной Саакашвили партии обвинен в призывах к свержению власти
12:42
Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за погодных условий
12:38
Правоохранители ищут сбежавшего из-под надзора под Ульяновском осужденного – СМИ
12:23
Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
12:15
ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
12:09
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
12:09
Новый маршрут в Нагатинском Затоне дополнил сеть прогулочных зон района
11:53
Угроза цунами для берегов Камчатки снята
11:43
В Москве открыто дело о наследстве народной артистки РСФСР Валентины Талызиной
11:36
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху в случае победы – СМИ
11:28
В Общественном инфоцентре в Москве обсудили ход голосования за глав регионов
11:17
Временные ограничения на передвижение сняты в городах Непала
11:00
ВС Польши заявили о начале операции НАТО "Восточный страж"
10:51
Мосбиржа сообщила о приостановлении торгов на фондовом рынке
10:42
Космические аппараты после пуска с Плесецка выведены на целевую орбиту
10:40
Более 130 тыс атак на портал ЦИК зафиксировано со старта ЕДГ – Памфилова
10:15
ФБР проверяет наличие сообщника у подозреваемого в убийстве Кирка – СМИ
10:07
Второй день голосования за глав регионов в Москве начался в штатном режиме
09:57
Бойцы СВО поздравили Москву с Днем города
09:55
Моди поздравил Сушилу Карки с принятием присяги в качестве премьера Непала
09:34
Гладков заявил, что атаки БПЛА на Белгород продолжаются четвертый день подряд
09:20
Движение на МКАД в районе Строгино затруднено из-за аварии
