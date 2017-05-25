Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 13:19

События

"Мослекторий" покажет, как ученые изучают темную энергию (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: Zuma/NASA

27 мая в парке Горького в рамках фестиваля науки, искусства и технологий "Политех" состоится лекция "Открытие невидимого космоса: диалог между наукой и искусством". Прочитают ее физик, старший научный сотрудник Европейского центра ядерных исследований в Женеве (ЦЕРН) Михаэль Досер и художница, куратор и исследователь из Японии Юри Танака. Они расскажут о научных и о художественных практиках, с помощью которых они пытаются побольше узнать о темной материи, темной энергии и антиматерии.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 27 мая в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

