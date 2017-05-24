"Москва онлайн" покажет спектакли об античных городах и стрелецком счастье

28 мая гостей ЦВЗ "Манеж" ждет богатая театральная программа. В 12.30 начнется представление-интерактив "Сказ о том, как Стрелец счастье нашел". История о добре и надежде поставлена Российским военно-историческим обществом при участии подопечных из благотворительного фонда "Подари жизнь". В 13.45 зрители увидят театрализованную поэтическую композицию под названием "Мозаики античные Эллады…" Артисты расскажут о древнегреческом городе Танаис и других античных полисах Северного Причерноморья. Постановка принадлежит археологическому музею-заповеднику "Танаис".

Мероприятие пройдет в рамках ежегодного фестиваля "Интермузей". На одной площадке будут представлены 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. Его цель – обмен опытом и популяризация культуры. Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 28 мая в 12:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.