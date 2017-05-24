Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2017, 10:30

События

"Москва онлайн" покажет спектакли об античных городах и стрелецком счастье

28 мая гостей ЦВЗ "Манеж" ждет богатая театральная программа. В 12.30 начнется представление-интерактив "Сказ о том, как Стрелец счастье нашел". История о добре и надежде поставлена Российским военно-историческим обществом при участии подопечных из благотворительного фонда "Подари жизнь". В 13.45 зрители увидят театрализованную поэтическую композицию под названием "Мозаики античные Эллады…" Артисты расскажут о древнегреческом городе Танаис и других античных полисах Северного Причерноморья. Постановка принадлежит археологическому музею-заповеднику "Танаис".

Мероприятие пройдет в рамках ежегодного фестиваля "Интермузей". На одной площадке будут представлены 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. Его цель – обмен опытом и популяризация культуры. Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 28 мая в 12:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
прямые трансляции Москва онлайн ЦВЗ Манеж Москва онлайн: спектакли смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика