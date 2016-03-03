LIVE: Сергей Зверев и Никас Сафронов танцуют в масках на Венецианском карнавале

4 марта в Москве впервые пройдет Венецианский карнавал, площадка – театр "Белая ворона". Гостей ждут встречи с именитыми гостями, роскошные наряды, выступления фокусников, конкурсы и изысканные угощения.
Перед собравшимися выступит госпожа Donna Luna. Она владеет не только магией драгоценных камней и металлов, но и волшебным голосом. Также в этот вечер Сергей Зверев проведет благотворительный аукцион в поддержку возведения храма Святого Профия. Святыня расположена в Иркутской области, откуда сам король гламура родом.
На праздник прибудут:
- народный артист Евгений Герчаков в образе Cальвадора Дали;
- создатель многих популярных мюзиклов Иван Кононов под маской Казановы;
- роковая прорицательница Анна Сема;
- балерина Анастасия Волочкова;
- актриса Светлана Светличная,
- художник Никас Сафронов;
- актриса Клара Новикова;
- волшебник Амаяк Акопян;
- актеры Эммануил и Ирина Виторган и другие звезды театра, кино и телевидения.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 4 марта в 19:30
- Что: Венецианский карнавал
- Кто: звезды театра, кино и телевидения
- Кому смотреть: тем, кто любит фестивали и маскарады
В ожидании трансляции смотрите:
- Шоу пузырей и балет на воде на фестивале "Театр. Избранное"
- Преподаватель GallaDance Денис Тагинцев научил танцевать ча-ча-ча
- Преподаватель GallaDance Софья Семинская научила аргентинскому танго