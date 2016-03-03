LIVE: Сергей Зверев и Никас Сафронов танцуют в масках на Венецианском карнавале

4 марта в Москве впервые пройдет Венецианский карнавал, площадка – театр "Белая ворона". Гостей ждут встречи с именитыми гостями, роскошные наряды, выступления фокусников, конкурсы и изысканные угощения.

Перед собравшимися выступит госпожа Donna Luna. Она владеет не только магией драгоценных камней и металлов, но и волшебным голосом. Также в этот вечер Сергей Зверев проведет благотворительный аукцион в поддержку возведения храма Святого Профия. Святыня расположена в Иркутской области, откуда сам король гламура родом.

На праздник прибудут:



народный артист Евгений Герчаков в образе Cальвадора Дали;

создатель многих популярных мюзиклов Иван Кононов под маской Казановы;

роковая прорицательница Анна Сема;

балерина Анастасия Волочкова;

актриса Светлана Светличная,

художник Никас Сафронов;

актриса Клара Новикова;

волшебник Амаяк Акопян;

актеры Эммануил и Ирина Виторган и другие звезды театра, кино и телевидения.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.