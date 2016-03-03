Форма поиска по сайту

03 марта 2016, 16:58

События

LIVE: Сергей Зверев и Никас Сафронов танцуют в масках на Венецианском карнавале

4 марта в Москве впервые пройдет Венецианский карнавал, площадка – театр "Белая ворона". Гостей ждут встречи с именитыми гостями, роскошные наряды, выступления фокусников, конкурсы и изысканные угощения.

Перед собравшимися выступит госпожа Donna Luna. Она владеет не только магией драгоценных камней и металлов, но и волшебным голосом. Также в этот вечер Сергей Зверев проведет благотворительный аукцион в поддержку возведения храма Святого Профия. Святыня расположена в Иркутской области, откуда сам король гламура родом.

На праздник прибудут:

  • народный артист Евгений Герчаков в образе Cальвадора Дали;
  • создатель многих популярных мюзиклов Иван Кононов под маской Казановы;
  • роковая прорицательница Анна Сема;
  • балерина Анастасия Волочкова;
  • актриса Светлана Светличная,
  • художник Никас Сафронов;
  • актриса Клара Новикова;
  • волшебник Амаяк Акопян;
  • актеры Эммануил и Ирина Виторган и другие звезды театра, кино и телевидения.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 4 марта в 19:30
  • Что: Венецианский карнавал
  • Кто: звезды театра, кино и телевидения
  • Кому смотреть: тем, кто любит фестивали и маскарады

В ожидании трансляции смотрите:


