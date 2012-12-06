Прямая линия с префектом ЮВАО Владимиром Зотовым состоится 7 декабря

Владимир Зотов/Фото: mos.ru

В студии телеканала "Москва 24" 7 декабря с 17.00 до 18.00 состоится прямая линия с префектом Юго-Восточного округа Москвы Владимиром Зотовым.

Свои вопросы префекту можно оставить на наших страничках Facebook, Twitter и Vkontakte.

В управе района Марьино начнет также работать выездная телевизионная студия "Москвы 24". Наши корреспонденты в прямом эфире будут принимать вопросы от граждан.

Напомним, что предыдущая прямая линия с Владимиром Борисовичем Зотовым состоялась 1 октября. Увидеть интервью можно на портале M24.RU.