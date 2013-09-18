Прожиточный минимум в Москве увеличен до 10,9 тысячи рублей

Мосгордума повысила прожиточный минимум москвича до 10 874 рублей

Депутаты Мосгордумы приняли сразу в трех чтениях законопроект "О прожиточном минимуме в городе Москве". Теперь он составляет 10874 рубля. Это "на тысячу рублей с копейками больше, чем при предыдущей системе расчетов", - отметил глава департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

Прожиточный минимум определяется на основе потребительской корзины, размеры которой в июне выросли на 10,6%. Как рассказал председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям городского парламента Михаил Антонцев, в Москве по традиции процентное соотношение непродовольственных товаров и услуг к продуктам питания выше рекомендованных федеральными регламентами.

По новым регламентам исчисление потребительской корзины происходит не по принципу штучности товара или услуги, а по пропорциональному принципу. Это значит, что в рублях высчитывается продовольственная часть корзины, а от нее в процентах - непродовольственная часть и услуги, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Михаил Антонцев также напомнил, что от прожиточного минимума и потребительской корзины во многом зависит размер ряда социальных выплат, а также формирование городского бюджета.