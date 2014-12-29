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29 декабря 2014, 15:50

Полицейские установили личность танцевавшего на посту регулировщика

проверки инспекторы регулировщики

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Московские полицейские установили личность автоинспектора, танцевавшего на своем посту, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В данный момент правоохранительные органы ведут проверку по факту действий сотрудника ГИБДД. Ранее в СМИ появилось видео с полицейским-регулировщиком, танцевавшим на посту на Комсомольской площади в Москве.

Отметим, что в мире танцующие регулировщики - явление нередкое. Так, в конце октября благодаря видео на YouTube стал популярен мексиканский полицейский Хосе Рубен Эчеверия. Он направляет потоки автомобилей и пешеходов, танцуя при этом как Майкл Джексон.

А в городе Провиденс американского штата Род-Айленд полицейский Тони Лепор уже 30 лет развлекает водителей в рождественскую неделю. В его арсенале множество танцевальных комбинаций, но самой любимой является та, где он опускается на колени, подражая герою Джона Траволты из фильма "Лихорадка субботнего вечера".

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