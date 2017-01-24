Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2017, 20:38

Безопасность

Детский омбудсмен проверит сообщение о травмах воспитанницы социального центра

Анна Кузнецова. Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова проверит информацию о многочисленных травмах у воспитанницы социального центра "Доверие", передает Агентство "Москва".

С 18 января этого года девочка находится на лечении в Тушинской больнице: у нее нашли травмы, а также гематомы кожных покровов и внутренних органов.

В настоящее время советники уполномоченного проверяют условия содержания и ухода за воспитанниками центра, а сама Кузнецова обратилась к главе департамента труда и соцзащиты Владимиру Петросяну, а для инициирования проверки направила телеграммы прокурору Москвы и руководству столичной полиции.

проверки социальные центры уполномоченный по правам ребенка чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика