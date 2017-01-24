Детский омбудсмен проверит сообщение о травмах воспитанницы социального центра

Анна Кузнецова. Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова проверит информацию о многочисленных травмах у воспитанницы социального центра "Доверие", передает Агентство "Москва".

С 18 января этого года девочка находится на лечении в Тушинской больнице: у нее нашли травмы, а также гематомы кожных покровов и внутренних органов.

В настоящее время советники уполномоченного проверяют условия содержания и ухода за воспитанниками центра, а сама Кузнецова обратилась к главе департамента труда и соцзащиты Владимиру Петросяну, а для инициирования проверки направила телеграммы прокурору Москвы и руководству столичной полиции.