Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2016, 10:28

Безопасность

Ространснадзор дополнительно проверит лоукостеры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ространснадзор проверит российские и зарубежные низкобюджетные авиакомпании. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Владимир Черток.

"Мы постоянно проверяем все авиакомпании, просто в данном случае усилили к ним внимание", – отметил Черток.

Ранее Ространснадзор заявил об усилении контроля за самолетами и экипажами авиакомпании Flydubai в российских аэропортах. Также в ведомстве созданы и продолжают работу оперативные штабы в Москве и Ростове-на-Дону. Позднее министр транспорта Максим Соколов предложил усилить полномочия Ространснадзора.

Напомним, пассажирский Boeing-737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в минувшую субботу в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости.

На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли.

21 марта из ростовской воздушной гавани вылетел первый после катастрофы рейс. Самолет направлялся в Санкт-Петербург. А первым приземлился в аэропорту борт МЧС.

Ссылки по теме


Сюжет: Крушение пассажирского Boeing в Ростове-на-Дону
проверки лоукостеры Ространснадзор авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика