23 января 2014, 10:54

Безопасность

Участковые проверили около 6 тысяч московских квартир с начала года

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские участковые проверили около шести тысяч квартир с начала года. Рейды прошли в рамках мероприятий по противодействию нелегальной миграции.

В ходе проверок было выявлено около 400 квартир, сдаваемых в аренду, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В полицию доставили 382 иностранцев, из них на 85 человек составили административные протоколы о нарушении миграционного законодательства.

С начала года правоохранительные органы возбудили три уголовных дела по факту организации нелегальной миграции. В полиции отмечают, что будет возбуждено еще 12 уголовных дел.

В среднем в день проверяется около 700 столичных квартир.

Напомним, за 2013 год полиция совместно с ФМС выявила 80 тысяч нарушений миграционных правил в Москве, 25 тысяч из них обнаружили участковые.

