СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета в Пулкове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Boeing-737 в аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Как ранее сообщал ТАСС, у самолета авиакомпании Uzbekistan Airways после взлета отказал один из двигателей. Судно направлялось из Санкт-Петербурга в Фергану.

На месте инцидента работает следственная группа. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

В июне аналогичная ситуация произошла в столице. Вылетевший в Мурманск пассажирский самолет, у которого отказал правый двигатель, благополучно вернулся в аэропорт Домодедово.

Командир самолета авиакомпании "Ямал" сообщил об отказе правового двигателя и принял решение вернуться в аэропорт вылета.