СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета в Пулкове

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Следственный комитет проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Boeing-737 в аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Как ранее сообщал ТАСС, у самолета авиакомпании Uzbekistan Airways после взлета отказал один из двигателей. Судно направлялось из Санкт-Петербурга в Фергану.
На месте инцидента работает следственная группа. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.
В июне аналогичная ситуация произошла в столице. Вылетевший в Мурманск пассажирский самолет, у которого отказал правый двигатель, благополучно вернулся в аэропорт Домодедово.
Командир самолета авиакомпании "Ямал" сообщил об отказе правового двигателя и принял решение вернуться в аэропорт вылета.