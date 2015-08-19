Информация о бомбе на "Новослободской" не подтвердилась

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Информация об угрозе взрыва на станции метро "Новослободская" не подтвердилась. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В ходе проверки взрывное устройство обнаружено не было. Устанавливается личность звонившего", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, станция работает в штатном режиме.

Сообщение об угрозе взрыва на "Новослободской" поступило на пульт "02" московской полиции утром в среду.

Напомним, что на позапрошлой неделе из всех столичных магазинов сети "Карусель" была проведена эвакуация после звонка о заложенном взрывном устройстве.

А в начале августа появились сообщения об угрозе взрыва в двух столичных гостиницах - "Славянская" на площади Европы и "Украина" на Кутузовском проспекте. В полиции эту информацию не подтвердили.