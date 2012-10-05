Как заключить или расторгнуть брак

При заключении брака в ЗАГС нужно подать следующие документы: удостоверение личности (паспорт), квитанция об оплате госпошлины 200 (рублей), заявление будущих супругов, для ранее состоявших в браке – свидетельство о расторжении предыдущего брака, разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста для несовершеннолетних. После подачи заявления должен пройти установленный законом месяц до официальной регистрации.

При расторжении брака нужно предъявить в ЗАГС совместное заявление на развод, квитанцию об оплате каждым из супругов пошлины в 400 рублей, документы, подтверждающие личность, свидетельство о браке. Если развод происходит в судебном порядке, то документы определит суд.

Также возможен развод и по заявлению одного из супругов, если другой супруг пропал без вести, осужден на 3 и более года или признан недееспособным.

После подачи заявления расторжения брака вступит в силу через месяц, если супруги не пойдут на примирение.

Управление ЗАГС: г. Москва, ул. Новый Арбат¸ д. 21

Телефон: 8 (495)697-52-46