Пропавший на днях ученый из Гарварда найден в Подмосковье

В Подмосковье найден пропавший на днях гарвардский ученый Игнатий Лещинер. Молодой человек пять дней бродил по лесу и к деревне Голыгино вышел только 1 августа

Игнатий Лещинер, пропавший 3 июля, найден живым и здоровым в районе города Сергиев Посад, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Жители деревни Голыгино Сергиево - Посадского района сообщили в дежурную часть о подозрительном мужчине, который ходил по деревне. Приехавшие по вызову полицейские опознали в нем пропавшего преподавателя Гарварда Игнатия Лещинера.

Прибывшая на место событий мама молодого человека рассказала, что сын любит гулять по лесу и размышлять. По предположениям, Лещинер все это время питался только травой.