Москва продаст промзону "Руднево" и конноспортивный комплекс "Битца"

В этом году Москва продаст с молотка промзону "Руднево" площадью 20 гектар и конноспортивный комплекс "Битца". Об этом в интервью m24.ru сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов.

По его словам, на торги под размещение объектов промышленности в "Руднево" выставлено восемь участков. Деревня "Руднево" расположена за Московской кольцевой автодорогой, в Восточном административном округе, в районе Косино-Ухтомский.

Кроме того, в этом году вновь проведут аукцион по продаже конноспортивного комплекса "Битца". "Надеемся принять итоговое градостроительное решение по данной площадке и подготовить его к приватизации", – сказал собеседник m24.ru.

Ефимов отметил, что АО "Битца" попытаются продать с молотка не первый раз. "Мы и раньше выставляли этот комплекс на торги, однако инвесторы посчитали, что для такой большой территории предусмотрен слишком узкий функционал и маленький градостроительный потенциал", – рассказал он.

Чиновник также подчеркнул, что сейчас ситуация по продаже объектов, принадлежащих городу, достаточно сдержанная. "Инвесторы с осторожностью принимают решения", – сказал он.

Отметим, что в 2014 году Москва уже пыталась продать конноспортивный комплекс "Битца", но тогда никто из инвесторов не заинтересовался им в представленном виде. В итоге город отправил акционный пакет на доработку, запросив в Москомархитектуре разрешение о строительстве на территории "Битцы" жилья и аппартаментов.

Недавно в Москве продали один из домов-книжек на Новом Арбате (Новый Арбат, 15) компании "Апарт Груп" за 2,4 миллиарда рублей. Площадь 26-этажного здания – 28,9 тысяч квадратных метров. Город выставил дом на аукцион, однако об участии заявила только одна компания. Аукцион был признан несостоявшимся, а единственному участнику предложили заключить договор по стартовой цене. Новый собственник, скорее всего, разместит в здании гостиничный комплекс. В планах у Москвы продать еще две "книжки" под номером 11 и 19.

На территории столицы сейчас находится 85 промышленных зон, всего они занимают более 17 процентов территории Москвы в старых границах. В октябре 2015 года промышленную архитектуру Москвы признали отдельным видом культурного наследия. В настоящее время принято 47 проектов планировки производственных территорий, в работе еще остается 24 проекта, десять из которых планируется утвердить в этом году. В границах промзон строится около 25 процентов всей вводимой в городе недвижимости, в том числе 18,5 процентов жилой площади.

Марина Курганская, Светлана Казанцева