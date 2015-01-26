В бывшей промзоне "Верхние Котлы" построят жилой микрорайон

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Власти планируют построить на территории бывшей промзоны № 33 "Верхние Котлы" рядом с метро "Нагорная" жилой комплекс "Вершинино", передает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В частности, на месте "Котельского завода", расположенного на юге города, возведут жилой микрорайон на 3162 жителей. Кроме того, там появятся два детсада, поликлинический кабинет и начальная школа на 350 мест. Сейчас на территории промзоны уже строятся два жилых домов, еще один уже введен в эксплуатацию. Промзона "Верхние Котлы" находится поблизости от другой зоны - "Нагатино". Территория "Верхних котлов" была заброшена в течение двадцати лет.

"Москва в цифрах": Реконструкция промзон

"Одним из направлений создания благоприятной городской среды является разработка проектов планировки территорий производственных зон. При этом учитывается и потребность в объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур", - отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Напомним, заброшенную промзону "Калошино" на северо-востоке столицы застроят новыми предприятиями и жилыми комплексами. Например, старые цеха и котельни завода "Калибр" - заработают на модернизированный лад.

Кроме того, на территории бывшего завода "Серп и Молот" построят 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них более 1,2 миллиона квадратных метров – это жилье. Для разработки концепции застройки бывшей промзоны проводился архитектурный конкурс. На него подали 52 заявки от международных консорциумов из 15 стран мира. В декабре власти одобрили проект части планировки промзоны.

По словам руководителя градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, помимо жилья здесь возведут гостиницу, общественно-деловой центр, офисы, детский сад на 1030 мест, школы на 2360 мест и поликлиники.