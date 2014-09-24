До конца года будет подготовлен законопроект об особом статусе промзон - Левкин

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца 2014 года будет готов пилотный проект законопроекта об особом статусе промзон, рассказал на пресс-конференции глава департамента градостроительной политики и строительства Сергей Левкин.

"Мы сейчас совместно с институтом "Экономики города" и с крупными инвесторами подготовили проект федерального закона об особом статусе промышленных территорий промзон и способах их реорганизации", - передает слова Левкина Агентство "Москва".

Он пояснил, что законодательное регулирование позволит более активно вовлекать такие предприятия в реорганизацию и привлекать к ответственности собственников данных территорий.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало о том, что реновация промзон уже включена в Генеральный план столицы. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

"Москва гид": Вторая жизнь заводов и фабрик

Проект реновации промзон предполагает охватить более 4 тысяч из 18,8 тысяч гектаров земли, на которой некогда располагались заводские цеха и другие промышленные объекты, а сейчас зачастую размещаются склады и свалки. Так называемый "ржавый пояс" Москвы практически не используется, хотя из него можно извлечь немало практической пользы: часть предприятий переориентировать на инновационное производство или превратить в научные объекты, создав таким образом новые рабочие места ближе к окраинам, на территории других объектов построить жилые комплексы, культурные учреждения, дороги и парковки.

В первую очередь Комплекс градостроительной политики планирует заняться перестройкой Тушинского аэродрома и ЗИЛа, а также промзон на Алтуфьевском шоссе, Силикатных улицах, Огородном проезде, в Южном порту и в других районах города.

Планируется, что половина будущего объема недвижимости придется на жилую застройку, а половина – на предприятия, создающие рабочие места. Некоторые зоны, такие как "Бирюлево", "Чертаново", "Калошино", "Коровино", "Вагоноремонт", не будут менять профиль: здесь разместятся новые производственные мощности.

Однако некоторые промышленные территории ждет совершенно новая судьба. Например, на месте Кусковского химического завода в Новогиреево должна открыться новая школа, а на месте Долгопрудненской агрохимической станции в поселке Северный СВАО построят малоэтажный жилой квартал. Жилые дома появятся и на месте завода "Серп и молот" в ЮВАО, но они будут соседствовать с офисными зданиями, которые обеспечат горожанам до 16 тысяч новых рабочих мест. А на территориях, которые раньше занимал завод ЗИЛ, построят целый район площадью 37 гектаров, где найдется место для Музея хоккея и первого в России центра синхронного плавания.