В промзоне "Медведково" построят технопарк и пожарное депо

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ходе реорганизация промзоны "Медведково" построят многофункциональные общественно-деловые центры, а также технопарк и пожарное депо. В результате появится более 26 тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Промзона "Медведково" расположена в двух районах на северо-востоке столицы - Северном и Южном Медведково. Проектами планировки предлагается постройка многопрофильных технологических и инновационно-промышленных комплексов, а также общественно-деловых центров и логистических комплексов.

Кроме того, на территории промзоны появятся логистический центр, склады, многоуровневый гараж на 200 машино-мест. Помимо этого, строители возведут пожарное депо с вертолетной площадкой и центр развития малого предпринимательства (технопарк). Планируется, что после реорганизации в промзоне смогут работать более 20 тысяч человек.

"Москва в цифрах": Реконструкция промзон

А вот в коммунальной зоне появится крупный торгово-развлекательный центр на территории автобазы "Полярное". Рядом построят административно-торговый комплекс и гостиницу на 500 номеров, с паркингом.

"Основная цель, которую преследовали разработанные проекты планировки - решение проблем, связанных с созданием новых рабочих мест вблизи сложившихся жилых районов с низкой обеспеченностью мест приложения труда. Это позволит сократить потоки ежедневной трудовой маятниковой миграции", - отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Напомним, власти собираются внести на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона о реорганизации промзон. Он будет включать правовые схемы, регламентирующие реновацию зон, сообщил ранее Сергей Левкин.

"Пока комплексная реорганизация промзон сдерживается неурегулированными правовыми и земельными отношениями собственников недвижимости в рамках одной промзоны", - передает слова Левкина корреспондент M24.ru. По его словам, правительство Москвы совместно с Клубом инвесторов подготовило законопроект, который должен учесть интересы владельцев недвижимости в промзонах, а также интересы города и жителей.

Левкин также рассказал, что в прошлом году в промзонах сдали в эксплуатацию 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости, тогда как в 2013 году этот показатель составил 1,3 миллиона квадратных метров. Он добавил, что в промзонах в центре города будут строить жилье, а в промзонах на периферии будут создавать новые рабочие места.