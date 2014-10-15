На территории "Южного порта" может появиться автомобильный кластер

Фото: m24.ru

На территории промзоны "Южный порт" может появиться автомобильный кластер, сообщил на круглом столе "Новая промышленность и Москва-река" заместитель генерального директора ЗАО "Рено Россия" Игорь Титов.

Он отметил, что инвесторам необходимо предлагать размещение в этой зоне на выгодных условиях.

Ранее M24.ru сообщало, что на территории промзоны "Южный порт" построят доходные дома и отель эконом-класса для сотрудников и гостей технополиса "Москва". Об этом рассказал гендиректор технополиса Игорь Ищенко. Строительство отеля начнется уже в 2015 году, по доходным домам точные сроки не определены. Первый замглавы департамента науки Михаил Ан отметил, что инвесторы будут заинтересованы участвовать в развитии жилого фонда рядом с технополисом.

Кроме того, на круглом столе обсудили общее развитие столичных промзон. Глава департамента науки Олег Бочаров заявил, что Москва должна сформировать единую промышленную политику, касающуюся развития промзон.

"Раньше промзоны находились в ведении государства, потом началось дробление, у земель появились собственники. Город так и не сформировал единую промышленную политику", - отметил Бочаров

Напомним, 29 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

Как изменятся территории возле Москвы-реки

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

В итоге участие в конкурсе по развитию набережных Москвы-реки примут шесть консорциумов, два из которых возглавляют российские компании. Всего на участие в конкурсе претендовали 45 международных архитектурных команд, куда входили 216 компаний из 15 стран мира.

К концу года свои концепции развития Москвы-реки должны представить российские компании "Меганом" и "Остоженка", компания Burgos&garrido arquitectos из Испании, Turenscape из Китая, российские компании "Меганом", SWA Group из США, а также бюро Maxwan architects + urbanists из Нидерландов.

Стоит отметить, что последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережных в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде.