Прокуратура нашла нарушения закона в деятельности "Левого фронта"

Сергей Удальцов. Фото: ИТАР-ТАСС

Московская прокуратура провела проверку деятельности движения "Левый фронт", в ходе которой были найдены нарушения закона "Об общественных объединениях".

В частности, не отвечают требованиям устав организации, принятый в 2008 году. В нем не указаны цели движения, территория, в пределах которой осуществляется его деятельность, отсутствует порядок формирования руководящего органа – Съезда, не конкретизированы порядок его формирования, сроки полномочий, порядок внесения изменений в организационные принципы и информация о местонахождении органа.

Кроме того, в документе нет сведений об источниках формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения. По закону средства и иное имущество может иметь только общественное объединение, являющееся юридическим лицом. Однако на сайте "Левого фронта" регулярно публикуются объявления с просьбой оказания материальной помощи, как организации, так и лицам, находящимся под стражей.

С октября 2008 года "Левый фронт" не составляет и не публикует отчет об использовании имущества, в то время как общественное объединение обязано это делать ежегодно, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.



По результатам проверки столичная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений членам Совета общественного объединения. Документ был вручен координатору оппозиционного движения Сергею Удальцову.

Теперь руководству "Левого фронта" предстоит рассмотреть представление и принять меры по устранению нарушений до 28 января 2013 года.

В свою очередь, сам Сергей Удальцов заявил, что удовлетворен итогами проверки, в частности тем, что прокуратура не вышла за рамки закона. По его словам, в представлении никакого политического заказа не усматривается, в деятельности организации не найдено признаков экстремизма.

"Выявлено несколько, на наш взгляд, несерьезных нарушений, которые нам предписано устранить до 28 января 2013 года. С частью из них мы согласны, а другие будем оспаривать", - приводит слова оппозиционера "Интерфакс".