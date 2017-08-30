Белый порошок и стрельба: Джабраилову грозит 5 лет за безобразия в гостинице

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Белый порошок нашли в гостиничном номере экс-сенатора Умара Джабраилова, задержанного в ночь на среду за стрельбу из пистолета в отеле, сообщает РИА Новости.

Обнаруженное вещество отправили на экспертизу. Также выясняется, был ли Джабраилов нетрезв в момент задержания.

Инцидент со стрельбой произошел в отеле на улице Охотный Ряд. 59-летний мужчина устроил стрельбу в потолок из наградного пистолета "Ярыгина". Прибывшие на вызов полицейские задержали стрелявшего.

Ночь Джабраилов провел в ОМВД "Китай-город". Около 4:00 по жалобам на бессонницу и зубную боль к задержанному приезжала скорая помощь. Повода для госпитализации врачи не нашли.

Сейчас возле отделения, по словам очевидцев, собралась группа поддержки предпринимателя. В связи с этим полицейские предприняли меры безопасности. Так, в здание, где располагается отделение, пускают только местных жителей.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Джабраилову, согласно статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), грозит лишение свободы на срок до 5 лет. По данной статье также предусмотрены принудительные, исправительные или обязательные работы.

Умар Джабраилов – крупный бизнесмен чеченского происхождения. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1 процента голосов.

