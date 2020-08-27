Подробности сильнейшего пожара в Останкинской телебашне в 2000 году

27 августа в 2000 году в Москве загорелась Останкинская телебашня. Это происшествие осталось одним из самых крупных за историю столицы. Трагедия унесла жизни нескольких человек, да и само существование башни оказалось под угрозой. Пожарным понадобились сутки, чтобы потушить огонь. Еще дольше восстанавливалась полноценная работа федеральных телеканалов. Спустя 20 лет рассказываем, как это было.

Тогда было воскресенье

Примерное время возгорания – 15:00. Прохожие и жители соседних домов увидели столб дыма, исходящий из верхушки башни. Возгорание произошло примерно на высоте 460 метров (общая высота телебашни – 540 метров).

Нижняя и верхняя части конструкции башни, построенной в 1967 году, отличаются. Большая часть высоты, до уровня в 385 метров, – конструкция железобетонная. Выше – антенны и металлическая часть конструкции. Через всю высоту башни проходит шахта, в которой расположены лифты, аварийная лестница, а также проложены кабели связи.





Сообщение о пожаре в Останкино поступило в "Центроспас" в 15:08. На место сразу выехали все спасательные службы города.

Эвакуация

Ситуацию осложнил тот факт, что в выходные смотровую площадку на высоте 337 метров и ресторан "Седьмое небо" на высоте 328–334 метров посещало больше людей, чем в будни.

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Эвакуация началась в 15:40. На момент возгорания в "Седьмом небе" находились 350 человек. Сообщалось, что всех гражданских из башни вывели уже к 16 часам. Выводить посетителей можно было только с помощью лифтов – узкие пожарные лестницы не были приспособлены для потока людей.

Осложнения

Пожар распространялся сверху вниз с очень большой скоростью. Как отмечали участники тушения, причиной такого поведения огня стало горение фидеров (передающих линий, по которым осуществляется распространение электромагнитных волн). Их внешние оболочки состояли из горючего полиэтилена. По факту куски горящего пластика падали на нижние этажи и образовывали новые очаги возгорания.

Пожарные пытались остановить огненный дождь с помощью растянутых асбестовых полотен. Однако успеха это не принесло: куски горящего пластика прожигали материю и падали на нижние этажи.

К тому же тушению мешала сама конструкция башни. Попасть пожарным в антенную часть, первоначальный очаг возгорания, было практически невероятно сложно из-за высоких температур, сильного задымления, а также особенностей конструкции.

В итоге пожарные были вынуждены подниматься, а также доставлять средства пожаротушения с высоты 381–420 метров по вертикальной металлической лестнице. В борьбе с огнем они использовали переносные огнетушители, а также стационарные установки с углекислым газом.

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Обесточили

Решение обесточить башню было принято в 18:15. Однако работа многих телеканалов уже была прервана. Случилось это практически сразу после возгорания.

В 15:30 прекратилось вещание большинства федеральных телеканалов и радиостанций Останкинской башни. Дольше всех держались Первый канал и "Россия-1" (тогда ОРТ и РТР). Однако и они не смогли вещать после того, как в 18:15 башню обесточили.

После этого в Москве показывали только кабельный телеканал "Столица" и телеканал ТНТ с Октябрьского поля. Они пошли навстречу коллегам, потерявшим свой рабочий дом, и поделились своим эфирным временем с другими. Вещание в регионы удалось восстановить к 23:30.

А вернуться к привычной работе в Останкино каналы смогли только в начале сентября.

Уберегли башню

Под угрозой было не только вещание, но и сама конструкция останкинской башни. Языки пламени дотянулись до тросов, удерживающих башню в вертикальном положении. Из-за высоких температур лопнули 120 из 149 удерживающих стальных канатов.

Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Башня могла просто упасть – этого ожидали и боялись многие. Однако конструкция устояла. Как объяснили позже – сохранить Останкинскую телебашню помог особый цемент в фундаменте конструкции. Также огнестойкость материалов ствола башни помогла сохранить ее целостность, что позволило осуществлять дальнейший ремонт и эксплуатацию объекта.

И все же ущерб был колоссальным. Помимо лопнувших тросов, в башне вышли из строя лифты, системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, водоснабжения, связи и сигнализации.

Унесенные жизни

Несмотря на то что всех гражданских удалось вовремя эвакуировать, огонь все же унес несколько жизней.

Спустя время пожарным стало очевидно, что одними огнетушителями башню не спасти. Они решили соорудить барьер из специальной несгораемой ткани, которую необходимо было доставить наверх.

Выполнить миссию вызвался начальник управления Государственной противопожарной службы СВАО Владимир Арсюков. Сопроводить его отправились лифтер Светлана Лосева и слесарь-ремонтник Александр Шипилин. Они поехали на одном лифте, в другом вместе с ними наверх поехали еще семеро пожарных.



Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Примерно в 19:30 из-за высоких температур в шахте лопнули тросы – и три скоростных лифта рухнули вниз с высоты 300 метров. Один из них удержался на стопорах (тормозах) – и семерым пожарным удалось выбраться наружу до падения в шахту. Лифт, в котором находились Арсюков, Лосева и Шипилин, рухнул без остановки. Всех троих наградили орденами Мужества посмертно.

Удалось потушить

На тушение пожара у сотрудников экстренных служб ушла ночь и почти весь следующий день. Работа проходила при очень высоких температурах, а также сильнейшей задымленности.

Огонь стремительно приближался к земле. Однако в 5 утра его удалось приостановить на отметке 80 метров. Позже, примерно в 12:30, поступило сообщение, что пламя локализовали. И только в 17:30 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

В общей сложности 240 человек и 60 пожарных автомобилей боролись со стихией больше суток.

Расследование

По факту пожара в телебашне прокуратура города Москвы возбудила уголовное дело. В ходе проверки выяснилось, что причиной возгорания стала перегрузка сети. Во время вещания кабели и фидеры выделяли тепло. Следовательно, чем выше была перегрузка, тем сильнее они грелись. В конце концов они просто воспламенились.

В ходе расследования также установили, что в башне были нарушены и требования противопожарной безопасности. Это и стало причиной настолько серьезного возгорания.

Восстановление башни

Реконструкция оставшейся в живых Останкинской телебашни началась практически сразу.



Пожелания спокойной ночи ежедневно будут выводить на медиафасаде Останкинской башни

В течение нескольких лет рабочие и проектировщики исправили недочеты, которыми обладала прежняя конструкция. Башню вновь укрепили тросами; кабели, проложенные внутри, сделали из негорючих материалов; поставили новые лифты, способные выдерживать высокие температуры; усилили противопожарную безопасность. Всего на реконструкцию Останкинской башни ушел один миллиард рублей.

Уже в 2000–2001 годах удалось восстановить фидеры телеканалов "Культура", НТВ, ТВ-6. В сентябре 2001 года восстановили антенну ОРТ. В 2006 году вновь открыли смотровую площадку, а в 2016-м гости смогли впервые после происшествия посетить обновленный ресторан "Седьмое небо".