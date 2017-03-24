Интернет-мошенники стали отправлять письма от имени коллекторов

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Новый способ, как завладеть персональными данными, граждан придумали преступники, пишет газета "Известия".

Они представляются коллекторским агентством и от имени коллекторов рассылают электронные письма с требованием срочно погасить задолженность и предлагают ознакомиться с решением суда по ссылке.

Как только человек переходит на ссылку, компьютер поражает вирус. Эксперты отмечают, что с вероятностью 90 процентов жулики намерены завладеть персональными данными пользователя, чтобы похитить средства с его электронного счета.