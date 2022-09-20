Юрист рассказала, что грозит убившему отца в Анталье россиянину

В Турции задержали россиянина, который во время отдыха убил отца и едва не лишил жизни мать. Процесс мужчина записал на видео. По предварительным данным, он несколько лет лечился в психиатрической больнице. Расскажем, почему сын мог пойти на убийство собственных родителей и по чьим законам теперь его будут судить.

"С детства меня прессовал"

Россиянин напал на родителей в одном из пятизвездочных отелей турецкого города Манавгат 18 сентября. Весь процесс он снял на камеру и выложил в Сеть. Перед убийством мужчина включил громкую музыку и достал из-под подушки молоток. Когда с балкона в номер вернулся его отец, он нанес ему два удара по голове. Связав мужчину, он еще несколько раз ударил его. Все это время в комнату кто-то стучался – возможно, мать, с которой он расправился позже.

Отец мужчины погиб на месте. Изначально сообщалось, что мать также не выжила, однако позднее Генконсульство РФ в Анталье эту информацию опровергло. Женщина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Турецкая полиция задержала подозреваемого, когда он гулял возле торгового центра в Анталье, кадры опубликовали местные СМИ. Им оказался 37-летний житель Темрюка (Краснодарский край) по имени Дмитрий. Ранее он уже нападал на людей: по данным РИА Новости, в 2015 году он нанес тяжелые ранения молотком своему знакомому.

Перед задержанием Дмитрий успел записать видеообращение, в котором подробно рассказал о мотивах своего поступка. По его словам, с отцом у него были непростые отношения. "Он с детства меня прессовал. Шейный позвонок повредил и поясничный. Это было при моем дяде", – сказал подозреваемый.





Дмитрий подозреваемый в убийстве своего отца Считаю, что дети должны давать оценку своим родителям. Моя детская мечта была – убить его. А детские мечты должны осуществляться.

Мужчина признался, что проходил лечение от психических расстройств: якобы у него была некая сила, которую хотела отобрать его бабушка. "Я понял, что мне придется это сделать, потому что по приезде в Россию меня определят в психиатрию. А туда мне страшно попадать", – признался он.

При этом свою ситуацию в обращении он назвал безвыходной и попросил людей ему помочь.

"Ни дня в жизни не проработал"

Дядя подозреваемого подтвердил в беседе с "360", что тот проходил лечение от шизофрении в психиатрической больнице. Терапия длилась около пяти лет, после чего комиссия признала мужчину "нормальным".

Также дядя добавил, что несколько лет назад Дмитрий действительно напал с молотком на своего бывшего одноклассника. Якобы так он отомстил обидчику, который побил его в пятом или шестом классе. Пострадавший три месяца был в реанимации, а Дмитрий на полгода пустился в бега. Затем его нашли и уговорили сдаться, суд назначил ему принудительное лечение, рассказал родственник.

Слова сына об отце он назвал плодом воображения. Погибший мужчина очень любил своих детей, подчеркнул собеседник.





дядя подозреваемого в убийстве отца в турецком отеле Отец над ними Богу молился. Он (сын. – Прим. ред.) ни одного дня в жизни не проработал, ни в чем не нуждался. За последний год он меньше чем полгода был в России. Отец старался, чтобы он от больницы отошел.

В Темрюке соседи семьи также хорошо отзываются о родителях подозреваемого. Один из них рассказал "КП-Кубань", что его родители хорошо зарабатывали и ни в чем не отказывали своим детям. "Дядя Паша (погибший. – Прим. ред.) занимался бизнесом. Торговля, туризм, все понемногу. Мы же живем, считай, на двух морях. Сами они ездили отдыхать регулярно с женой. Димку отправили лечиться в Турцию, думали, так отвадить от дружков темрюкских. А он с катушек, судя по всему, съехал", – поделился сосед семьи.

Другая жительница Темрюка, Татьяна Крупская, назвала семью, в которой произошло убийство, образцовой и "слишком благополучной". По ее словам, младший сын умер два года назад. И он, и Дмитрий страдали от наркотической зависимости, кто из них кого подсадил на пагубное пристрастие, соседи не знают.

Срок или лечение?

С учетом добрососедских отношений с Турцией не исключено, что подозреваемый будет экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры, сказала в разговоре с Москвой 24 юрист Мария Ярмуш.

"Поскольку турецкие власти уже задержали и уже могли собрать доказательства, все материалы дела будут, скорее всего, переданы РФ. Если его признают вменяемым, этот гражданин предстанет перед судом", – пояснила эксперт.



С учетом всех обстоятельств суд может назначить наказание от 12 до 14 лет лишения свободы путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

Мария Ярмуш юрист С учетом всех обстоятельств суд может назначить наказание от 12 до 14 лет лишения свободы путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

Она добавила, что суд также определит, считать ли произошедшее убийством с особой жестокостью: для этого должны быть назначены необходимые экспертизы.

В свою очередь, юрист Елена Пономарева подчеркнула, что, если подозреваемый будет признан невменяемым, его направят на принудительное лечение. "В этом случае он избежит уголовной ответственности", – сказала эксперт.

При этом то, что убийство было записано на видео, безусловно, станет доказательством по делу, заключила Пономарева.

