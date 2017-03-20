На Ставрополье инспекторов ГИБДД заподозрили в убийстве водителя‍

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Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю проверят ГИБДД Пятигорска. Сотрудников Госавтоинспекции города заподозрили в убийстве водителя, нарушившего ПДД, сообщает краевое управление МВД.

По данным следователей, ночью 18 марта сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW. Водитель проигнорировал требование, и началась погоня. В результате автомобиль удалось остановить принудительно. После этого двое инспекторов ДПС до смерти избили водителя. При этом двое других полицейских применили насилие к пассажиру.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и превышении должностных полномочий.

Если проверка подтвердит версию следствия, то к полицейским применят "самые жесткие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел". Наказание ожидает и непосредственных руководителей этих сотрудников Госавтоинспекции.