Стали известны подробности о задержанных по подозрению в теракте в Барселоне

Полиция Барселоны установила, что двое задержанных после теракта 17 августа − выходец из Марокко и уроженец испанского анклава Мелилья в Северной Африке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей Каталонии.

Ранее СМИ сообщили, что Дрисс Укабир явился в полицию Каталонии и заявил, что у него украли документы после того, как увидел сообщения о своей причастности к теракту в центре Барселоны. На это имя был арендован фургон, на котором террорист въехал в толпу.

В четверг, 17 августа, грузовик совершил наезд на толпу людей в центре Барселоны. В результате погибли 13 и пострадали свыше 100 человек. Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).

