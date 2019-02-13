Могут ли заразиться туберкулезом ученики "Павловской гимназии"

У одного из сотрудников элитной "Павловской гимназии", в которой учатся дети знаменитостей и чиновников, обнаружили туберкулез. Представители школы заверяют, что ситуация находится под контролем, поэтому занятия не были отменены. Но родители все равно волнуются за безопасность своих детей. О том, грозят ли ученикам гимназии проблемы со здоровьем и что делать родителям, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: канал Москва 24

Элитная школа

"Павловская гимназия" находится в Истринском районе Подмосковья. Среди ее учеников дети Ани Лорак, Натальи Ионовой (Глюкозы), Александра Реввы и других известных личностей.

На данный момент обучение в гимназии стоит (всего-то) около двух миллионов рублей в год. На территории элитного образовательного учреждения – три теннисных корта, бассейн, балетная школа. Преподают в гимназии кандидаты наук, а спортивные уроки проводят чемпионы мира и мастера спорта. Даже за питанием детей и подростков следит штатный диетолог, который разрабатывает сбалансированные завтрак, обед и ужин. Но, как известно, богатые тоже плачут. И даже элитные школы не застрахованы от болезней и вирусов.

По словам заместителя директора по коммуникациям Людмилы Бурашовой, руководство заведения оповестило родителей учеников о случае туберкулеза у сотрудника гимназии, разослав соответствующие письма по электронной почте. Кроме того, все кабинеты и классы продезинфицировали, а работников попросили пройти диагностику. Известно, что руководство не стало отменять и факультативные занятия, которые проходят в здании по вечерам.

"Школа работает в штатном режиме. Письмо было для родителей. Не знаю, как оно попало в Сеть, очевидно, кто-то выложил", – отметила Бурашова.

Однако родители все равно волнуются за детей. У российского комика и певца Александра Реввы в этой гимназии учится дочь Алиса. Он поделился эмоциями с порталом Москва 24:

В школе туберкулез, просто какой-то ужас! Очень волнуюсь (за дочь. – M24) , она сегодня пошла в школу. Конечно, заберу ее, если ситуация подтвердится. Паниковать пока не надо. Если это подтвердится, но руководство школы умалчивало эту информацию, то, конечно, я думаю, будут наказаны люди.



Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям бактериальной этиологии. Ежегодно в мире от него умирают до трех миллионов человек. Бактерия проникает в тело через дыхательные пути и поражает ткани легких.

Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям бактериальной этиологии. Ежегодно в мире от него умирают до трех миллионов человек. Бактерия проникает в тело через дыхательные пути и поражает ткани легких.

Можно ли заразиться?

Фото: depositphotos/ oksun70

Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза (ЦНИИТ) Игорь Степанян пояснил, что форма туберкулеза бывает двух видов: заразная и нет.

"Если незаразная, то это не грипп и не чума", – пояснил он.

Для того, чтобы заболеть туберкулезом, надо иметь генетическую предрасположенность и вдохнуть несколько сотен тысяч возбудителей, что достаточно много. Одна палочка ничего с человеком не делает.



По словам Степаняна, при должной санитарной обработке учебного учреждения риск заразиться практически сходит на нет.

"В таких ситуациях необходимо провести мероприятия по дезинфекции, по ультрафиолетовому облучению, существуют инструкции, которые выполняют специальные службы. Также надо отследить путь общения заболевшего человека. Если он вообще ни с кем из детей не общался, то шансов мало, если он непосредственно с ними общался, то надо выявить тех, кто был подвержен этому общению", – добавил специалист.



Степанян отметил, что самое действенное средство для профилактики туберкулеза – это проба. "В школе пробы ставят регулярно, согласно порядку вещей. Однако сейчас сложилась нездоровая тенденция среди родителей – отказываться от проб и прививок детям. Так вот, от проб отказываться нельзя, потому что пропустить момент заражения очень легко", – подчеркнул врач.

Также проверяться должны и сотрудники образовательных школ. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России от 22 октября 2013 года, профилактические медицинские осмотры для профилактики туберкулеза среди "работников общеобразовательных учреждений для детей и подростков" должны проводиться не реже одного раза в год.

Юрист Александр Трещев пояснил порталу Москва 24, что образовательное учреждение будет нести ответственность в случае заболевания кого-нибудь из учеников, в том числе и уголовную. Родители, в свою очередь, могут обратиться в суд "с многомиллионными исками".

"Даже если у школы есть заключение экспертизы медицинского учреждения, которое говорит, что туберкулез передается только прямым способом, а после дезинфекции детям не угрожает опасность, все равно есть повышенные риски", – подчеркнул эксперт.

Если, не дай Бог, какой-то школьник, независимо от возраста, подцепит туберкулез в этой школе, то родители заболевшего ребенка могут подать в суд на школу или министерство образования за то, что они должным образом не обеспечили защиту здоровья школьников.



По его мнению, руководство школы должно было закрыть учреждение на карантин, чтобы избежать возможных случаев распространения болезни.