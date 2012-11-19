Московский Планетарий приглашает в путешествие к звездам

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичном Планетарии с 15 ноября идет новая программа "Возвращение к звездам". Сеанс познакомит зрителей с историей появления первого в России Планетария. А затем они отправятся в увлекательное путешествие по галактике.

Зрители программы совершат посадку на Луну, прорвутся в ледяное царство колец Сатурна, увидят затмение Солнца и Луны и полярное сияние.

Авторы "Возвращения к звездам" надеются, что это путешествие в далекий и холодный космос поможет зрителям начать бережно относиться и беречь Землю.

Программа "Возвращение к звездам" идет ежедневно в 16.15.