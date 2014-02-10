Шеф по интернету: как получить поварское образование онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС

Научиться чему-нибудь новому, будь-то парикмахерское искусство, балетные па или воплощение кулинарных шедевров, – сегодня можно не выходя из дома. Профессионалы щедро и зачастую совершенно бесплатно делятся мастерством со всеми желающими с помощью блогов, статей, видеолекций или же непосредственного общения по Skype. На дистанционную форму обучения переходят вузы и центры занятости, поэтому такой способ получения знаний подходит даже тем, кто хочет получить диплом. Сетевое издание М24.ru выяснило, где выучиться на повара онлайн, и сколько это стоит.

Учимся готовить по Skype

Кулинарные телепрограммы, сайты с пошаговыми иллюстрированными инструкциями по приготовления пищи и даже телеканалы, целиком посвященные рецептам, уже прочно вошли в жизнь домохозяек и "домохозяинов", став настоящим подспорьем на кухне. Для тех же, кто занимается кулинарией профессионально или только собирается стать поваром, есть платные курсы и мастер-классы, кулинарные академии и училища. Но что делать, если вы живете в одном городе, а курс проводится в другом? Оказывается, мастера поварских дел готовы делиться секретами не только лично, но и по Skype. Так делает, например, президент Международного поварского альянса Роман Трусов. Он не скупится на интернет-советы как домохозяйкам, так и профессиональным шеф-поварам и обещает индивидуальный подход. Правда, за такие секреты приходится заплатить - 700 рублей домохозяйкам и 1500 рублей – поварам.

"За обедом": Шеф-повар Бред Фармери - о том, как браться за нож

"Нехватка финансов и знаний затрудняет карьерный рост. Покупать на гастрономических выставках мастер-классы своих кумиров бывает недостаточно для того, чтоб двигаться дальше. Да и информации на них дается очень мало, - пишет Роман Трусов на своем сайте. - Я детально подбираю подход к каждому человеку, отталкиваясь от его знаний и желаний".

Домохозяйкам Трусов за 1,5 часа обещает рассказать все об организации и планировании домашней готовки, хранении продуктов, здоровом питании и диетах, а также детально разобрать 3 рецепта по желанию ученицы. Профессионалам предлагается иная тематика: организационные моменты, искусство общения с начальством и инвесторами, новые технологии в кулинарии, молекулярная кухня.

Молекулярная кухня Молекулярная кухня - это, пожалуй, самое актуальное на сегодня веяние в мировой кулинарной практике. Новое гастрономическое направление основано на сугубо научном подходе к кулинарному искусству. Теперь, благодаря достижениям современной физики и химии, идеальные сочетания продуктов не надо подбирать интуитивно и по опыту, а можно рассчитать в лаборатории. Так рождаются принципиально новые рецепты и технологии, раскрывающие новые грани вкуса в известных всем продуктах. Молекулярная кухня - это, пожалуй, самое актуальное на сегодня веяние в мировой кулинарной практике. Новое гастрономическое направление основано на сугубо научном подходе к кулинарному искусству. Теперь, благодаря достижениям современной физики и химии, идеальные сочетания продуктов не надо подбирать интуитивно и по опыту, а можно рассчитать в лаборатории. Так рождаются принципиально новые рецепты и технологии, раскрывающие новые грани вкуса в известных всем продуктах. Имея дело с молекулярной кухней, надо быть смелым и не бояться неожиданных решений: вам могут подать мясо в виде супа, в продолжение суп виде печенья, а на десерт - два шарика мороженого: один - из селедки, другой – из ветчины. Конечно, такие варианты блюд рассчитаны не на быстрый перекус. Поглощение такой пищи скорее можно сравнить с посещением галереи современного искусства: разум должен быть открыт новым неожиданным эмоциям.

Диплом повара дистанционно

Стремительно набирающее обороты онлайн-обучение поварскому делу пока не имеет серьезного веса у работодателей. И все же попробовать можно, тем более сейчас в сети есть образовательные учреждения со вполне официальными лицензиями. Например, Институт кулинарии - структурное подразделение Бизнес-академии МБА СИТИ, которая является лицензированным образовательным учреждением.

"Экономика": Как получить профессию повара

"Мы предоставляем вам полный доступ к уникальному дистанционному курсу, разработанному профессионалами кулинарного дела. Все тематические материалы написаны живым и интересным языком, дополнены наглядными графиками, таблицами, иллюстрациями. Данная форма обучения позволит освоить интересующую вас профессию или повысить квалификацию, не выходя из дома, - обещают в институте. - Выбирая дистанционное обучение, вы получаете уникальную возможность осваивать курс в свободное время, изучать материал в индивидуальном порядке и в наиболее подходящем формате".

Учащимся предлагают на выбор 12 курсов: пекарь, пицца-мейкер, повар-кондитер, повар-кулинар и другие. По окончании курсов стоимостью от 3,5 до 9,5 тысяч институт выдает свидетельство государственного образца. Стоимость курса со стажировкой обойдется примерно в 3-5 раз дороже.

Фото: ИТАР-ТАСС

С большой долей вероятности вложения окупятся, поскольку профессия повара – вероятно, одна из вечных. Она востребована в любой отрасли: в школах, больницах, детских садах, столовых при заводах и фабриках, современных офисах, шикарных ресторанах, в армии и на флоте. Профессия считается ключевой и в гостиничном бизнесе: в отелях повара контролируют процесс создания практически всех блюд – от стандартных завтраков до десертов, участвуют в закупке оборудования, составляют меню, следят за тем, чтобы продукты ресторана были свежими и сразу поступали в обработку.

Хорошего повара иногда называют волшебником, ведь он может из самых обычных продуктов приготовить настоящий шедевр, который доставит радость и наслаждение людям. Так почему бы не поучиться?

Оксана Загребнева