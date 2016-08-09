Медики и аграрии станут наиболее востребованными профессиями

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Самыми востребованными профессиями в ближайшем будущем станут медики, соцработники, аграрии и специалисты в области турбизнеса. Об этом рассказал замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Андрей Бесштанько, сообщает Агентство "Москва".

По прогнозам Бесштанько, перспективным направлением становятся и образовательные программы, ориентированные на анализ огромного объема информации, то есть специалисты в сфере профессионального экспресс-образования.

Где и как заработать молодежи

Напротив, свою значимость могут потерять профессии сурдопереводчика и работника банковской сферы. Как отметил Бесштанько, сейчас наблюдается тренд сокращения физического количества банковских офисов, так как большинство услуг уже предоставляются в электронном виде. Кроме того, похожая ситуация наблюдается и в торговле – многие супермаркеты сокращают количество обычных касс, увеличивая количество автоматизированных.

В июле список из пяти самых востребованных в течение ближайших пяти лет профессий составило одно из кадровых агентств. В него вошли технолог пищевого производства, архитектор мобильных приложений, биохимик, финансовый аналитик и стратег в сфере поиска и управления персоналом.