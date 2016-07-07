Почему профессиональные водители могут исчезнуть через 15 лет

Стали известны перспективные профессии будущего

Список из пяти самых востребованных в течение ближайших пяти лет профессий составило одно из кадровых агентств. В него вошли технолог пищевого производства, архитектор мобильных приложений, биохимик, финансовый аналитик и стратег в сфере поиска и управления персоналом. Составленный список в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал президент компании SuperJob Алексей Захаров.

"Безусловно, названные профессии будут востребованы в ближайшие пять лет, наряду с еще двумя тысячами специальностей. А вот лет через 15–20 может совсем не остаться профессиональных водителей, что поменяет многие отрасли, в том числе страховую и рекламную. В крупных городах работает каршеринг и существуют множество такси, которые приезжают в течение десяти минут", – объяснил эксперт.

Как отметил Захаров, существует много предпосылок для развития медицины. В ближайшие пять лет могут далеко шагнуть вперед и сильно подешеветь технологии по замене костей и суставов.

Ранее сообщалось, что московским школьникам предлагают провести лето с пользой – не только наслаждаться хорошей погодой и отдыхом от уроков, но и подумать о будущем. Выбрать свое призвание ребятам предлагают буквально играючи – в форме игр-квестов. И проходить они будут не в душном кабинете, а в городских парках. С первой декады июня по середину августа здесь пройдет более десяти профориентационных игр в рамках проекта "Профессиональные каникулы".

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2012 году, большинство российских школьников (61 процент опрошенных) не знали, кем хотят стать. 30 процентов ответили, что согласны с выбором родителей и лишь 9 процентов были твердо уверены в своем выборе.

Четыре года назад социологи обращались к старшеклассникам – ученикам 9–11-х классов. Сегодняшним московским школьникам предлагают задуматься о выборе профессии гораздо раньше. "Профессиональные каникулы" рассчитаны на учащихся 6–9-х классов.