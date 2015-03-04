Литераторы и закон: "Это такая же профессия, как дворник, металлург или учитель"

Фото: M24.ru

Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк предложил внести профессию "писатель" в официальный реестр и предоставить соцгарантии литераторам, чье творчество способствует "духовному и нравственному воспитанию граждан". Мы попросили Дмитрия Глуховского, Андрея Геласимова и других писателей прокомментировать эту инициативу.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих. Кроме того, он помогает определить уровень квалификации, необходимый для той или иной профессии, степени ее механизации и условия труда. Объектами классификации в ОКПДТР являются не только профессии, но также должности работающих граждан.



Предложение





Сергей Железняк

вице-спикер Госдумы, заместитель Секретаря Генсовета партии "Единая Россия", координатор Социальной платформы "Единой России"

"Великая российская литература, являющаяся сокровищницей нашей многонациональной культуры и оказавшая огромное влияние на мировую цивилизацию, заслуживает развития мер системной поддержки на государственном уровне.

В Год литературы было бы актуально проработать на законодательном уровне вопрос предоставления социальных гарантий востребованным обществом российским литераторам, чье творчество призвано способствовать духовному и нравственному воспитанию наших граждан, особенно подрастающего поколения.

Социальная платформа партии "Единая Россия" начала экспертную работу по подготовке возможных поправок в Трудовой кодекс, а также введения в реестр профессии "писатель". Это может послужить отправной точкой для пересмотра ставок минимальной оплаты труда литераторов.

Госдума совместно с экспертным сообществом ведут постоянную работу над совершенствованием законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе, писательского труда. В 2014 году был принят новый федеральный закон, направленный на усиление защиты авторских прав от пиратства в интернете. Теперь логично добиваться серьезного прогресса в вопросах, связанных с социальной защитой писателей".

Писатели - об инициативе

Виктор Фролов

исполнительный директор Московской городской организации Союза писателей России, автор "Нечаянной встречи"

"Перечень профессий – это список должностей, оплачиваемых работодателем. Кто будет являться официальным работодателем писателя? Это не вполне понятно.

Для публикации, получается, будут каким-то образом отбираться сами авторы, а не их произведения. По сути, такой отбор могло бы выполнять писательское сообщество, но дело в том, что оно представляет собой в настоящее время разрозненные общественные объединения, которых очень много. Кто из них более авторитетен, непонятно. Это тоже серьезный вопрос.

Мне кажется, это популистское предложение. Мне не верится, что оно имеет будущее. Но если инициатива и будет иметь ход, она, безусловно, внесет рознь между авторами. Кто-то станет "профессиональным" писателем, кто-то нет. Непонятно, каким в таком случае будет считаться юридически "профессиональный" писатель – более талантливым, чем его "непрофессиональные" коллеги? Или более полезным государству? Это усилит неприязнь, которая сейчас начала постепенно сглаживаться в писательской среде".

Дмитрий Глуховский

писатель, автор "Метро 2033", "Метро 2034", "Будущего"

"Я думаю, что это полный бред. Писатель – это посмертное почетное звание тех людей, которые внесли какой-то действительно неоценимый вклад в национальную культуру. При жизни такой человек, в лучшем случае, может называться литератором.

Мне кажется, писатель – это не профессия, не ремесло, а призвание. Этому нельзя научить ни в каком литературном институте, который преимущественно (в лучшем случае) выпускает критиков, а не писателей.

Даже такая организация, как Союз писателей, по сути, никакого смысла не имеет, потому что корочка не делает человека писателем. И, конечно, ни в коем случае не стоит государству пытаться своими неуклюжими руками этот сложнейший механизм, который может быть сравним только с механизмом человеческой души, собрать, разобрать и заставить работать по каким-то своим правилам. Сегодня писателя вносят в реестр профессий или ремесел, завтра начнут устанавливать правила, согласно которым эта профессия должна функционировать. Что можно, что нельзя, как нужно, как не стоит… Уверен, явно не состав Госдумы должен заниматься регламентированием столь тонких материй".

Андрей Геласимов

писатель, автор "Жажды", "Степных богов", "Нежного возраста"

"Мне, как писателю, хотелось бы иметь некий юридический статус. Скажем, когда я оформляю визу и пишу в заявлении, что я писатель, я ведь никак не могу это подтвердить. Мне, получается, нужно принести пять томов своих сочинений, чтобы люди увидели, что я действительно райтер. Существует старый советский способ - быть членом Союза писателей и показать свою книжечку. Но я принципиально не вступаю в их ряды, мне нравится быть свободным.

Однако непонятен критерий отбора в "профессиональные" писатели. Есть ведь люди, которые, допустим, печатают книги за свои деньги. Они тоже писатели. Думаю, можно было бы в качестве "профессионального" критерия – хотя бы вторичного – ввести наличие изданий книг писателей на других языках в серьезных иностранных издательствах. Еще может быть критерием наличие, скажем, 50-и критических статей о вас в федеральной прессе.

Если государство будет содержать писателя на минимальной зарплате, ему придется выдавать в год определенное количество произведений – например, роман, сценарий или повесть. Тогда нужно будет разработать критерии выработки труда для писателей. Может, это даже будет полезно! Я знаю много ленивых авторов, которым это поможет мобилизовать свои силы.

А вот как оценить положительное влияние на духовное и нравственное воспитание граждан, я не знаю. Может, это могли бы делать образовательные учреждения. Например, попадает ваше произведение в школьную или университетскую программу – значит, вы вносите свою лепту в культуру. Но это невозможно оценить заранее. Хотя критерий, пожалуй объективный".

Олег Рой

писатель, автор "Мира над пропастью", "Старьевщицы", "Барселонской галереи"

"Писатель наконец-то сможет сказать, что он работает писателем. Это ведь такая же профессия, как дворник, металлург или учитель. Мы выполняем свою функцию - как и другие люди. Работаем иногда дольше, чем 10, 12, 24 часа в сутки. Это огромный физический и умственный труд.

Регулятор продуктивности писателя – это тот орган, с которым он заключает контракт. Как правило, издательство. Издательство, опираясь на физические и умственные возможности автора, а также на потенциал его читательского рынка, задает темп выпуска романов. Это может быть один роман в год, три или, как у Дарьи Донцовой, девять. Все зависит от спроса рынка и договора с издательством. Такой ситуация всегда была – не было только строки в трудовой книжке и пенсионном о том, что ты работал писателем.

Сейчас мы сначала говорим о том, что у нас здоровое общество, которое воспитывают хорошие писатели, а потом писатель выходит на пенсию, и все сразу забывают о том, что он делал что-то хорошее, потому что профессии "писатель" якобы не существует. Нет, она есть.

Способствуют произведения писателя воспитанию граждан или нет, определяет не сам писатель и не издательство. Это определяют время и социум. Если в данный момент социум мира настолько больной, что воспринял роман "50 оттенков серого" на ура, это большой укор всем нам. Все решает общество – а также правительство той или иной страны. И идеология того или иного государства. Государство определяет, что важней: "50 оттенков серого" или хорошая, правильная вещь про дружбу, любовь, маму, флаг, Родину. У каждого государства ведь есть министр культуры. Если он культурный человек и не бегает по миру со Звягинцевым и его нереально плохой вещью "Левиафан", тогда все у нас будет хорошо".