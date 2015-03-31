Танк "Т-34" могут переместить к метро "Сходненская"

Фото: tushinec.ru

В этом году возле станции метро "Сходненская" могут сделать постамент с танком "Т-34", сообщили M24.ru в аппарате депутата Мосгордумы Евгения Герасимова. Сейчас этот танк стоит на улице Свободы, рядом с префектурой Северо-Западного округа столицы, которая расположена довольно далеко от подземки.

"С просьбой о переносе обратились жители округа. Запрос жителей направили в комиссию по культуре, - отметили в аппарате. - Сейчас этот танк не монумент, а просто "игрушка для детей". Необходимо сделать к нему постамент, чтобы было все красиво, как у памятников, - добавил он. - У метро "Сходненская" много места. Если префектура выделит средства, то в течение года должны перенести".

В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме подтвердили M24.ru, что вопрос о перемещении памятника "Танк Т-34" есть в повестке заседания 14 апреля.

Напомним, что танк "Т-34" ("тридцатьчетверка") - символ Великой Отечественной войны, самый массовый средний танк, использовавшийся во времена ВОВ. Его серийный выпуск начали в 1940 году. Отметим, что "Т-34" в качестве памятников стоят во многих городах России и стран СНГ. В Москве он также есть, к примеру, у Центрального музея Вооруженных сил РФ на улице Советской Армии.

В столице также установят памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому на одноименном бульваре. Памятник разместят за счет средств "Российского военно-исторического общества". Он появится не позднее 2016 года.

Кроме того, к празднику Победы ГУП "Ритуал" совместно с волонтерами приведет в порядок более 4 тысяч памятников Героям Советского Союза. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к 70-летию Победы.

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов