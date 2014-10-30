До конца года еще на 900 объектах культурного наследия установят QR-коды

Фото: ТАСС/Сергей Федеичев
До конца 2014 года еще на 900 объектах культурного наследия Москвы установят таблички с QR-кодами. В 2015 году их число увеличится еще на 500, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
QR-код - это матричный код, носящий в себе определенную информацию. В 2012 году был создан проект "Узнай Москву", в рамках которого на объектах культурного наследия разместили информационные указатели с QR-кодами. Таким образом, любой гражданин с помощью мобильного телефона сможет перейти на страничку объекта в интернете и узнать его историю, описание и расположение на карте.
Как сообщил глава Мосгорнаследия Александр Кибовский, появление в Москве в 2011 году специализированной подпрограммы, посвященной сохранению объектов культурного наследия в рамках программы "Культура Москвы", серьезным образом повлияло на работу, проводимую городскими властями в этой области. "Мы бюджетом довольны - 3,2 миллиарда на следующий год: средств достаточно на все наши планы. При этом мы уже сейчас видим результаты по этому году: объем капитализации реставрационных расходов по Москве, при консолидации всех бюджетов, составит 19 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра. В прошлом году у нас было 17,7 миллиардов - и мы считали, что это рекорд", - приводит слова Кибовского пресс-служба ведомства.
Сейчас работы по реставрации ведутся на 409 объектах. В ближайшее время начнется реставрация таких знаковых объектов, как Высокопетровский монастырь, Симонов монастырь и шесть церквей в Зарядье.
Александр Кибовский подчеркнул, что в 2010 году около 39% объектов культурного наследия Москвы находились в неудовлетворительном состоянии. За четыре года эта цифра сократилась на 15% - к концу текущего года она составила 24%.
Стоит отметить, что в 2011-2014 годах в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено 167 объектов, а в 2015-2020 годах в реестр планируется включить все оставшиеся 2138 выявленных объекта культурного наследия.
К слову, в 2015 году в рамках празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов планируется провести ремонтные работы на 49 произведениях современной монументальной скульптуры и реставрационные работы на 14 объектах культурного - памятниках исторического и воинского некрополя, расположенных на кладбищах Москвы.
Знаковые объекты реставрации 2014 года- "Дом Куракина, конец XVIII в., с интерьерами, арх. М.Ф.Казаков" по адресу: Басманная Нов. ул., д. 4-6, стр. 2;
- "Здание бывш. Центросоюза, ныне ЦСУ СССР, 1928-1936 гг., арх. Ле Корбюзье при участии арх. Колли Н.Я." по адресу: Мясницкая ул., д. 39, стр. 1;
- "Церковь Климента, 1770 г., Колокольня и трапезная, 1762 - 1774 гг. (работы завершены);
- "Колокольня XIX в., арх. К.М. Быковский";
- "Церковь Иоанна Богослова под Вязом, 1825-1837 гг. Два дома и две арки ворот. Флигель, 1-я пол. XIX в.";
- "Церковь Никиты священномученика на Швивой горке за Яузой" (Афонское подворье);
- "Дом Игумнова" (посольство Франции ГлавУПДК) по адресу: ул. Якиманка, д. 43, стр. 1;
- Колокольня в Рогожской слободе по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 29, стр. 1;
- Никольская Единоверческая Церковь по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 1А/29;
- "Жилой дом, XIX в. (С.В.Морозова)" по адресу: Шелапутинский пер., д. 1, стр. 1 (ФГБУК "Государственный литературный музей");
- "Ансамбль площади, XIX - XX вв. - Здание Ярославского вокзала, 1903 - 1904 гг., арх. Ф.О.Шехтель" по адресу: Комсомольская пл., д. 5;
- "Ансамбль усадьбы Кусково (Шереметьевых), XVIII в. – Эрмитаж" по адресу: Юности ул., д. 2, стр. 13;
- Посольство Белоруссии по адресу: ул. Маросейка, д. 17/6;
- "Городская усадьба Суворовых - Н.И.Баранова - Н.П.Гагман, XVIII в. - XX в., техник архитектуры А.В.Красильников, инженер-архитект" по адресу: ул. Мал. Никитская, д. 13, стр. 1;
- Центральный парк культуры и отдыха им. Горького - Главный вход (пропилеи, циркумференции) с металлической оградой (ковка, литьё) в каменных столбах и Ленинской площадью по адресу: Крымский Вал ул., д. 9, стр. 1;
- Церковь Троицкая в поселке Филимоновке на территории Новой Москвы.