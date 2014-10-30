До конца года еще на 900 объектах культурного наследия установят QR-коды

Фото: ТАСС/Сергей Федеичев

До конца 2014 года еще на 900 объектах культурного наследия Москвы установят таблички с QR-кодами. В 2015 году их число увеличится еще на 500, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

QR-код - это матричный код, носящий в себе определенную информацию. В 2012 году был создан проект "Узнай Москву", в рамках которого на объектах культурного наследия разместили информационные указатели с QR-кодами. Таким образом, любой гражданин с помощью мобильного телефона сможет перейти на страничку объекта в интернете и узнать его историю, описание и расположение на карте.

QR-коды объектов культурного наследия Москвы

Как сообщил глава Мосгорнаследия Александр Кибовский, появление в Москве в 2011 году специализированной подпрограммы, посвященной сохранению объектов культурного наследия в рамках программы "Культура Москвы", серьезным образом повлияло на работу, проводимую городскими властями в этой области. "Мы бюджетом довольны - 3,2 миллиарда на следующий год: средств достаточно на все наши планы. При этом мы уже сейчас видим результаты по этому году: объем капитализации реставрационных расходов по Москве, при консолидации всех бюджетов, составит 19 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра. В прошлом году у нас было 17,7 миллиардов - и мы считали, что это рекорд", - приводит слова Кибовского пресс-служба ведомства.

Сейчас работы по реставрации ведутся на 409 объектах. В ближайшее время начнется реставрация таких знаковых объектов, как Высокопетровский монастырь, Симонов монастырь и шесть церквей в Зарядье.

Александр Кибовский подчеркнул, что в 2010 году около 39% объектов культурного наследия Москвы находились в неудовлетворительном состоянии. За четыре года эта цифра сократилась на 15% - к концу текущего года она составила 24%.

Стоит отметить, что в 2011-2014 годах в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено 167 объектов, а в 2015-2020 годах в реестр планируется включить все оставшиеся 2138 выявленных объекта культурного наследия.

К слову, в 2015 году в рамках празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов планируется провести ремонтные работы на 49 произведениях современной монументальной скульптуры и реставрационные работы на 14 объектах культурного - памятниках исторического и воинского некрополя, расположенных на кладбищах Москвы.