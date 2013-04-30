Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля 2013, 15:28

События

В ЮЗАО могут построить крупный досуговый центр

Фото: ИТАР-ТАСС

На земельном аукционе, который состоится 29 мая, в качестве лота будет представлена коммунальная зона "Чечера" недалеко от станции метро "Улица Горчакова". На огороженном, свободном от застройки участке может появиться досуговый центр площадью до 18 тысяч квадратных метров, сообщает столичный департамент городского имущества.

На объекте могут быть размещены пункты общественного питания, досуговые и клубные организации и просветительские учреждения.

Ссылки по теме


По оценкам независимой компании, стоимость земли составляет 223 миллиона 830 тысяч рублей. Эта сумма станет начальной для права на заключение договора аренды. Шаг аукциона составит три миллиона рублей, а задаток для участия в торгах – 50 миллионов рублей.

Сайты по теме


проекты торги досуговый центр земельные аукционы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика