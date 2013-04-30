В ЮЗАО могут построить крупный досуговый центр

Фото: ИТАР-ТАСС

На земельном аукционе, который состоится 29 мая, в качестве лота будет представлена коммунальная зона "Чечера" недалеко от станции метро "Улица Горчакова". На огороженном, свободном от застройки участке может появиться досуговый центр площадью до 18 тысяч квадратных метров, сообщает столичный департамент городского имущества.

На объекте могут быть размещены пункты общественного питания, досуговые и клубные организации и просветительские учреждения.

По оценкам независимой компании, стоимость земли составляет 223 миллиона 830 тысяч рублей. Эта сумма станет начальной для права на заключение договора аренды. Шаг аукциона составит три миллиона рублей, а задаток для участия в торгах – 50 миллионов рублей.