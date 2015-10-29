Часть ограждения на берегу Нагатинского затона демонтируют

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Градостроительно-земельная комиссия приняла решение о демонтаже части бетонного ограждения на берегу Нагатинского затона, сообщает пресс-служба Москоминвеста. Речь идет о восьми секциях по адресу: Судостроительная улица, владение 52.

Участок использовался для размещения плавучих учебных мастерских Московской государственной академии водного транспорта. Причальная стенка использовалась для для швартовки и стоянки плавсредств. После того, как было решено обустраивать набережную Нагатинского затона, договор аренды земельного участка был расторгнут.

В июне 2015 года плавучие учебные мастерские переместили на другой участок акватории Москвы-реки. Однако бетонные ограждения не были демонтированы, а территория находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

"Транспортной схемой развития общественной зоны на указанном земельном участке предусмотрено строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство и озеленение, поэтому ограждения подлежат демонтажу", – говорится в сообщении.

Ранее m24.ru сообщало, что реализация проекта развития набережной Нагатинского затона начнется осенью этого года. Там построят жилой комплекс "Ривер Парк", сообщил председатель совета директоров "Речников Инвест" Дмитрий Старостин, подводя итоги архитектурного конкурса на развитие набережной.

"Конкурс был достаточно долгий по времени, но все из пяти финалистов заслуживают того, чтобы быть первыми. В следующем месяце мы заключаем договор с победителем. Уже осенью мы начинаем реализацию проекта набережной. Через год будет сдана уже первая часть объекта, а через два он будет уже полностью реализован", – цитирует Старостина Агентство "Москва".

В марте прошел первый этап открытого конкурса "Твоя набережная в "Ривер Парк". Его цель – создать дизайн-проект по благоустройству территории, рассчитанной на отдых и занятия спортом жителей квартала. В конкурсе приняли участие как профессиональные компании и юридические лица в сфере дизайна, архитектуры, так и профильные российские вузы.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что победителем конкурса на разработку концепции развития набережной Москвы-реки в жилом комплексе "Ривер Парк" стало российское бюро Wowhaus.

Победители займутся развитием набережной протяженностью 1,5 километра. На первом этапе конкурса организаторы получили более 50 заявок, в том числе из Италии, Нидерландов, Великобритании, Испании, Греции и Китая. Победителями первого этапа стали четыре архитектурных бюро: Land Milano S.R.L (Италия), Turenscape International Limited (Китай), Wowhaus (Россия) и T+T Architects (Россия).