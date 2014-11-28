На берегу Яузы появится всесезонный каток

Фото: M24.ru/ Игорь Иванко

Всесезонный каток на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Яуза" в Олонецком проезде должен быть готов до 18 декабря 2015 года. Таковы условия контракта, который будет подписан с подрядчиком – компанией "Дельта Строй".

Общая площадь застройки составит более двух тысяч квадратных метров, а само ледовое поле займет 1394 квадратных метра, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Покроют каток искусственным льдом, для которого предусмотрено холодоснабжение.

Каток при необходимости сможет быть преобразован в любую спортивную площадку. Например, подстилающий слой катка можно будет использовать как резиновое покрытие для футбольного поля.

23 катка будут работать в столичных парках зимой

Строительство катка обойдется столичному бюджету в 155 миллионов рублей.

Напомним, в зимний сезон в столичных парках будут работать 23 катка. Катки с искусственным льдом будут работать в Парке Горького, "Сокольниках", Эрмитаже, Измайловском парке, Красной Пресне, Саду имени Баумана, Таганском, Бабушкинском, Гончаровском парках и в парке Фили.

28 ноября на ВДНХ открылся самый большой искусственный каток в мире, способный вмещать одновременно 4,5 тысячи человек. Его площадь составила более 20 тысяч квадратных метров. По размерам и технической оснащенности аналогов ему нет.

Каток разбит на несколько зон: детскую, хоккейную, экстрим-зону, а также просторную зону для комфортного катания.

Кроме того, в дополнение к уже существующим каткам, в этом году появятся новые в парке "Садовники", а также на территории музея-усадьбы Люблино.

Также в парках будут проложены лыжные трассы общей протяженностью более 100 километров.