Лауреатов премии Best.ru наградили в Москве

Церемония награждения лауреатов бизнес-премии "Лучшие в России – 2016" состоялась 24 апреля в "Меркурий Сити Тауэр". Мероприятие, прошедшее в стиле фильма "Пятый элемент", открыли известный шоумен Иван Траоре и ведущая канала РБК-ТВ Елена Хрупова.

Наталья Мантурова

Премию "Персона года" в номинации "региональная власть" получил президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Диплом победителя вручили его представителю. Одним из наиболее инновационных и успешных проектов в Татарстане было признано электронное правительство.

Достижения портала Banki.ru в 2016 году были отмечены в категории "Проект года" в номинации Marketplace.

"Персоной года" в области медицины стала доктор медицинских наук, пластический хирург Наталья Мантурова. "90 процентов поставленных целей я достигла, во многом, благодаря симбиозу работы моих коллег, друзей, сотрудников. Пластическая хирургия – это не только операции и аппаратная косметология, но и смежные области, и новая образовательная программа, которая поможет достичь нашей отрасли новых высот", – сказала она, принимаю награду.

Анна Бойко

В номинации IT/Телеком победил президент холдинга InfoWatch Наталья Касперская.

Лучшей компанией в номинации IT/Телеком в категории "Проект года" стал "Межрегиональный ТранзитТелеком". Премию получила Анна Бойко, директор по корпоративным коммуникациям компании.

"Мы очень рады тому, что наша работа была признана и поддержана деловым сообществом России, теми, кто вдохновляет нас и для кого мы создаем наши новые сервисы", – отметила она.

"Проектом года" в области финансов стал платежный сервис банка МКБ. Премию получил директор департамента развития альтернативным каналов обслуживания банка Евгений Чистов.

Евгений Чистов с коллегами

"Проекты, которые мы создаем уникальны на рынке, благодаря чему мы и получили признание и данную номинацию. И наша цель – заявить о себе по всей стране, охватив все регионы нашими сервисами высокого качества и уникальными продуктами", – сказал он.

Елена Тетюнина

В категории "Компания года" победил негосударственный пенсионный фонд "Сбербанка". Премию получила заместитель генерального директора фонда Елена Тетюнина.

"Мы ведем постоянную работу по внедрению новых технологий, развитию каналов продаж, эффективному управлению инвестиционным портфелем и постоянному улучшению качества работы. Демонстрация оптимального баланса доходности и надежности позволяет нашим клиентам быть уверенными в своих пенсионных накоплениях", – сказала она.

В категории "Проект года" в номинации "социальный проект" назван образовательный проект "TVоя Москва".

"Персоной года" в области образования признали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимира Мау.

Владимир Мау

"В обучении будущих российских экономистов будет расти роль активных методов, проектной работы, образование будет все более международным и индивидуальным. Студент сможет выбирать те программы и курсы, которые он посчитает наиболее важными для его ближайших и отдаленных перспектив", – сказал он.

В номинации "Алкогольная промышленность" премию получил президент группы компаний Simple Максим Каширин. Он отметил, что достигает поставленных целей вместе с командой единомышленников.

Управляющий директор компании "AMF-международная сеть доставки цветов" Мария Пласковицкая стала лучшей в номинации "Качество и сервис".

"Мы стараемся разработать такие варианты, чтобы можно было найти предложение на любой вкус. Мы умеем воплощать самые смелые мечты, самых требовательных клиентов", – отметила она.

Мария Пласковицкая

Победителей награждали телеведущая Анна Шатилова, кинопродюсер Борис Грачевский, член бюро правления РСПП Давид Якобашвили, президент МТПП Владимир Платонов, финансовый омбудсмен Павел Медведев, гендиректор ММБА, представители ТПП РФ Александр Борисов и Владимир Гамза, пародистка Елена Воробей, экономист Михаил Делягин, художник Никас Сафронов, актрисы Ирина Безрукова и Яна Поплавская, а также президент Российской академии общественных связей Виталий Расницын.

Ежегодная премия публичной активности "Лучшие в России", или best.ru, учрежденная новостным порталом anews.ru, отмечает успехи компаний, персон и определяет самые значимые общественные события года в России. По словам учредителей, премия является единственным и уникальным мероприятием для российского делового сообщества.

Отбор лауреатов проходит в два этапа. Лонг-лист премии формируется на основе данных, предоставленных Национальным рейтинговым агентством и компанией Медиалогия. Шорт-лист формируется на заседании экспертного совета премии, в который входят общественные и политические деятели страны, бизнесмены.

