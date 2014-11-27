Краудсорсинговая площадка crowd.mos.ru заработала в постоянном режиме

Фото: crowd.mos.ru

Краудсорсинговая площадка правительства Москвы сrowd.mos.ru заработала в постоянном режиме. Об этом в эфире канала "Москва 24" рассказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

Она добавила, что на портале теперь работает постоянный штат сотрудников.

В ближайшее время на crowd.mos.ru появятся анонсы проектов, которые будут обсуждаться в 2015 году.

По словам Катаевой, за время существования площадки - с марта 2014 года - здесь обсудили уже четыре проекта. Первое обсуждение было посвящено улучшению портала "Наш город", второе касалось новых маршрутов общественного транспорта, третье было связано с разработкой правил для МФЦ. Сейчас пользователи краудсорсингового портала занимаются разработкой стандартов детского отдыха.

В интервью телеканалу Катаева также рассказала о том, как функционирует портал сrowd.mos.ru.

На первом этапе все зарегистрированные пользователи рассказывают о проблемах. Затем обсуждение переводится в "полузакрытый режим", когда участники могут предложить способы решения указанных проблем. При этом пользователь не видит позиций, заявленных другими участниками. После этого все предложенные идеи рассматривает группа экспертов, которая собирается по каждому из проектов. Лучшие из предложений отправляются на командную доработку, в которой принимают участие их авторы. А уже доработанные идеи выносятся на голосование участников проекта.

Катаева добавила, что число пользователей краудсорсингового портала колеблется от 7 до 9 тысяч человек. "Это цифра, которая и нас устраивает, и, похоже, в общем совпадает с теми желающими, которые готовы поучаствовать", - отметила она.

При этом сейчас портал можно посещать и в качестве гостя - с отставанием на сутки можно следить за всеми обсуждениями, которые ведутся на площадке, но без права подать собственное предложение или проголосовать.

"Надеемся, что нам удастся на этой площадке какие-то проекты и обсуждения запускать параллельно. В течение года все проблемы, которые будем искать, проговаривать с нашими органами власти, и интересные для обсуждения с населением мы будем на ней запускать", - подчеркнула Катаева.

Ранее M24.ru сообщало, что власти Москвы запустят новый краудсорсинговый портал для решения городских проблем. Об этом рассказал руководитель управления перспективного развития ГБУ "Центр инновационного развития" (ЦИР) Михаил Мижинский.

Предполагается, что город будет публиковать на сайте свои запросы, а компании предложат инновационные решения той или иной проблемы: например, как увеличить безопасность пешеходных переходов или повысить информированность населения о культурных мероприятиях в столице. Портал будет работать на русском и английском языках, чтобы иностранные компании также могли участвовать в развитии города. Лучше проекты будут протестированы в Москве в пилотном режиме.