Проекты планировки трех ТПУ вынесут на публичные слушания

Проекты планировки трех транспортно-пересадочных вынесут на публичные слушания, такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Речь идет о ТПУ "Варшавское шоссе" в ЮАО, "Улица Горчакова" и "Севастопольский проспект" на юго-западе столицы.
Проект планировки ТПУ "Варшавское шоссе" охватывает территорию площадью 23,73 гектара. Он будет расположен в районах Донской, Нагатино-Садовники и Нагорный. Здесь планируется построить пассажирские терминалы площадью 900 квадратных метров, железнодорожной платформы Павелецкого направления МЖД и надземных пешеходных переходов общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, при ТПУ возведут перехватывающий паркинг на 360 машиномест, а рядом разместят плоскостную парковку, рассчитанную на 110 автомобилей. Также при ТПУ планируют построить офисно-деловой центр площадью 25,5 тысячи квадратных метров с парковкой на 190 машиномест.
ТПУ "Улица Горчакова" разместится на территории 10,32 гектара, его построят вблизи одноименной станции метро Бутовской линии. Общая площадь объектов ТПУ не превысит 25,8 квадратных метров, а высотность застройки будет не более 25 метров. Проектом предусмотрен перенос остановок ближе к транспортно-пересадочному узлу, устройство заездных карманов и организация плоскостной парковки.
Площадь будущего ТПУ "Севастопольский проспект" составляет 14,32 гектара, он расположится в районах Котловка, Донской и Нагорный. Основой пересадочного узла станет проектируемая железнодорожная станция "Севастопольский проспект".
Площадь надземного пассажирского терминала и надземного пешеходного переход на ТПУ "Севастопольский проспект" составит 5,9 тысячи квадратных метров, железнодорожной платформы - 3,8 тысячи квадратных метров, подземных переходов через Севастопольский проспект - 1, 3 квадратных метров, через Загородное шоссе – 2,1 тысячи квадратных метров, а через Большую Черемушкинскую улицу - 1,3 квадратных метров.
Напомним, ранее градостроительно-земельная комиссия утвердила проект ТПУ рядом со станцией метро "Южная". На 20,9 гектара нового транспортно-пересадочного узла устроят остановки с навесами, а также и велодорожку, стоянку для велосипедов, подземный переход и пешеходный бульвар.
Кроме того, в ЮАО построят ТПУ "Борисово" площадью 4,64 гектара. Возле одноименной станции метро появится инфраструктура для пассажиров (навесы, переходы, лифты для инвалидов), а также детский досуговый центр, гостиница, велодорожки, стоянки для такси и личного автотранспорта.
Что касается юго-западного округа, здесь создадут ТПУ "Калужская", которая позволит решить проблему беспорядочной парковки возле выходов из метро. Транспортно-пересадочный узел разместится на площади 19,6 гектара.
Кроме того, в ЮЗАО транспортно-пересадочный узел появится рядом со станцией "Нахимовский проспект", он займет 3,24 гектара. Проект планировки узла предусматривает навесы над пассажирскими перронами, переходы, парковки вдоль Азовской улицы, расширение тротуаров.
Как уже сообщало M24.ru, до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.
Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.
А новый узел при деловом центре "Москва-Сити" объединит не только станцию метро и наземный транспорт: на территории комплекса планируется также выход к речному транспорту и строительство нового вертодрома с тремя посадочными площадками.
