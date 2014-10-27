Проекты планировки трех ТПУ вынесут на публичные слушания

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Проекты планировки трех транспортно-пересадочных вынесут на публичные слушания, такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Речь идет о ТПУ "Варшавское шоссе" в ЮАО, "Улица Горчакова" и "Севастопольский проспект" на юго-западе столицы.

Проект планировки ТПУ "Варшавское шоссе" охватывает территорию площадью 23,73 гектара. Он будет расположен в районах Донской, Нагатино-Садовники и Нагорный. Здесь планируется построить пассажирские терминалы площадью 900 квадратных метров, железнодорожной платформы Павелецкого направления МЖД и надземных пешеходных переходов общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, при ТПУ возведут перехватывающий паркинг на 360 машиномест, а рядом разместят плоскостную парковку, рассчитанную на 110 автомобилей. Также при ТПУ планируют построить офисно-деловой центр площадью 25,5 тысячи квадратных метров с парковкой на 190 машиномест.

ТПУ "Улица Горчакова" разместится на территории 10,32 гектара, его построят вблизи одноименной станции метро Бутовской линии. Общая площадь объектов ТПУ не превысит 25,8 квадратных метров, а высотность застройки будет не более 25 метров. Проектом предусмотрен перенос остановок ближе к транспортно-пересадочному узлу, устройство заездных карманов и организация плоскостной парковки.

Площадь будущего ТПУ "Севастопольский проспект" составляет 14,32 гектара, он расположится в районах Котловка, Донской и Нагорный. Основой пересадочного узла станет проектируемая железнодорожная станция "Севастопольский проспект".

Площадь надземного пассажирского терминала и надземного пешеходного переход на ТПУ "Севастопольский проспект" составит 5,9 тысячи квадратных метров, железнодорожной платформы - 3,8 тысячи квадратных метров, подземных переходов через Севастопольский проспект - 1, 3 квадратных метров, через Загородное шоссе – 2,1 тысячи квадратных метров, а через Большую Черемушкинскую улицу - 1,3 квадратных метров.



Утвержден проект планировки ТПУ "Южная"

Напомним, ранее градостроительно-земельная комиссия утвердила проект ТПУ рядом со станцией метро "Южная". На 20,9 гектара нового транспортно-пересадочного узла устроят остановки с навесами, а также и велодорожку, стоянку для велосипедов, подземный переход и пешеходный бульвар.

Кроме того, в ЮАО построят ТПУ "Борисово" площадью 4,64 гектара. Возле одноименной станции метро появится инфраструктура для пассажиров (навесы, переходы, лифты для инвалидов), а также детский досуговый центр, гостиница, велодорожки, стоянки для такси и личного автотранспорта.

Что касается юго-западного округа, здесь создадут ТПУ "Калужская", которая позволит решить проблему беспорядочной парковки возле выходов из метро. Транспортно-пересадочный узел разместится на площади 19,6 гектара.

Кроме того, в ЮЗАО транспортно-пересадочный узел появится рядом со станцией "Нахимовский проспект", он займет 3,24 гектара. Проект планировки узла предусматривает навесы над пассажирскими перронами, переходы, парковки вдоль Азовской улицы, расширение тротуаров.



У станции метро "Борисово" планируется обустроить ТПУ

Как уже сообщало M24.ru, до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

А новый узел при деловом центре "Москва-Сити" объединит не только станцию метро и наземный транспорт: на территории комплекса планируется также выход к речному транспорту и строительство нового вертодрома с тремя посадочными площадками.