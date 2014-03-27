На портале Архсовета появилась карта проектируемых городских объектов

Портал Архсовета Москвы.

На портале Архсовета начал работу раздел "Заседания совета". Здесь представлена подробная информация обо всех рассмотренных проектах, а также интерактивная карта с самыми значимыми для города проектируемыми объектами.

По каждому из проектов представлена информация о заказчиках и исполнителях, основные технико-экономические показатели и варианты архитектурных решений, выдержки из протоколов, причины отклонения или одобрения, советы и рекомендации.

Ранее на портале Архсовета Москвы был открыт раздел "Конкурсы", в котором впервые воедино собрана информация об архитектурных и градостроительных конкурсах, проводимых по инициативе и при поддержке Москомархитектуры.

Кроме того, здесь заработал раздел "Детские сады и школы", где представлена подробная информация о проектах школ и детских садов нового поколения.