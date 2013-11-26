Предложение торговых площадей в Москве за три года увеличится на 43%

Объем предложения торговых площадей в Москве в 2013-2016 годах станет больше на 43%.

По мнению аналитиков из консалтингового агентства Knight Frank, такие темпы роста будут обусловлены вводом в строй за это время 17-ти торговых комплексов. Дополнительным стимулом роста станет ввод новых ТПУ.

По опубликованным во вторник данным Knight Frank, за 11 месяцев 2013 года в Москве открыто 13 торговых объектов общей площадью более 370 тысяч квадратных метров, что на 35% превышает показатель прироста предложения за аналогичный период прошедшего года.

По состоянию на ноябрь 2013 года, в Москве работает 135 профессиональных торговых центров, общая площадь которых составляет 7,2 миллиона квадратных метров.